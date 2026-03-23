Reuters: Ο τρόπος που ο Νετανιάχου έπεισε τον Τραμπ να επιτεθούν για να σκοτώσουν τον Αλί Χαμενεΐ

Το Reuters φέρνει στο φως το παρασκήνιο της συζήτησης ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου πριν την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και τον θανάτο του Αλί Χαμενεΐ.

«Λιγότερο από 48 ώρες πριν από την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους λόγους για την έναρξη ενός πολύπλοκου, μακρινού πολέμου κατά του οποίου κάποτε είχε αγωνιστεί ο Αμερικανός ηγέτης.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου γνώριζαν από ενημερώσεις των υπηρεσιών πληροφοριών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και οι βασικοί υπολοχαγοί του θα συναντιόντουσαν σύντομα στο κτήμα του στην Τεχεράνη, καθιστώντας τους ευάλωτους σε μια «επίθεση αποκεφαλισμού» – μια επίθεση εναντίον κορυφαίων ηγετών μιας χώρας που χρησιμοποιείται συχνά από τους Ισραηλινούς, αλλά παραδοσιακά λιγότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες» αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα του Reuters για να προσθέσει:

«Ωστόσο, νέες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η συνάντηση είχε μετατεθεί για το Σάββατο το πρωί από το Σάββατο το βράδυ, σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κλήση. Η κλήση δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως. Ο Νετανιάχου, αποφασισμένος να προχωρήσει με μια επιχείρηση που είχε προτρέψει εδώ και δεκαετίες, υποστήριξε ότι μπορεί να μην υπήρχε ποτέ καλύτερη ευκαιρία να σκοτωθεί ο Χαμενεΐ και να εκδικηθεί κανείς προηγούμενες ιρανικές προσπάθειες δολοφονίας του Τραμπ, ανέφεραν αυτές οι πηγές. Αυτές περιλάμβαναν μια πλεκτάνη δολοφονίας επί πληρωμή που φέρεται να ενορχηστρώθηκε από το Ιράν το 2024, όταν ο Τραμπ ήταν υποψήφιος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε έναν Πακιστανό ότι προσπάθησε να στρατολογήσει άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του σχεδίου, το οποίο προοριζόταν ως αντίποινα για τη δολοφονία από την Ουάσινγκτον του ανώτατου διοικητή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Μέχρι τη στιγμή της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τραμπ είχε ήδη εγκρίνει την ιδέα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, αλλά δεν είχε ακόμη αποφασίσει πότε ή υπό ποιες συνθήκες θα εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Ο αμερικανικός στρατός είχε εδώ και εβδομάδες ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή, γεγονός που ώθησε πολλούς εντός της κυβέρνησης να συμπεράνουν ότι ήταν απλώς θέμα χρόνου ο πρόεδρος να προχωρήσει. Μια πιθανή ημερομηνία, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε ακυρωθεί λόγω κακοκαιρίας. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πώς το επιχείρημα του Νετανιάχου επηρέασε τον Τραμπ καθώς σκεφτόταν να εκδώσει εντολές για χτύπημα, αλλά η τηλεφωνική κλήση ισοδυναμούσε με την τελική αγόρευση του Ισραηλινού ηγέτη στον Αμερικανό ομόλογό του. Οι τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για την τηλεφωνική κλήση δήλωσαν ότι πίστευαν ότι – μαζί με τις πληροφορίες που έδειχναν ένα χρονικό περιθώριο για τη δολοφονία του ηγέτη του Ιράν – ήταν καταλύτης για την τελική απόφαση του Τραμπ να διατάξει τον στρατό στις 27 Φεβρουαρίου να προχωρήσει στην Επιχείρηση Επική Οργή.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να γράψει ιστορία βοηθώντας στην εξάλειψη μιας ιρανικής ηγεσίας που επί μακρόν αποδοκιμαζόταν από τη Δύση και από πολλούς Ιρανούς. Οι Ιρανοί θα μπορούσαν ακόμη και να βγουν στους δρόμους, είπε, ανατρέποντας ένα θεοκρατικό σύστημα που κυβερνούσε τη χώρα από το 1979 και έκτοτε αποτελεί κύρια πηγή παγκόσμιας τρομοκρατίας και αστάθειας. Οι πρώτες βόμβες χτύπησαν το Σάββατο το πρωί, 28 Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ίδιο βράδυ ότι ο Χαμενεΐ ήταν νεκρός.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δεν αναφέρθηκε άμεσα στην τηλεφωνική κλήση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, αλλά δήλωσε στο Reuters ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε σχεδιαστεί για να «καταστρέψει τους βαλλιστικούς πυραύλους και την παραγωγική ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος, να εξοντώσει το Ναυτικό του ιρανικού καθεστώτος, να τερματίσει την ικανότητά τους να εξοπλίζουν πληρεξούσιους και να εγγυηθεί ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Ούτε το γραφείο του Νετανιάχου ούτε ο εκπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο Νετανιάχου απέρριψε ως «ψευδείς ειδήσεις» τους ισχυρισμούς ότι «το Ισραήλ με κάποιο τρόπο έσυρε τις ΗΠΑ σε μια σύγκρουση με το Ιράν. Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι κάποιος μπορεί να πει στον πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει; Έλα τώρα». Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι η απόφαση για την επίθεση ήταν αποκλειστικά δική του. Το ρεπορτάζ του Reuters, με αξιωματούχους και άλλους που βρίσκονται κοντά στους δύο ηγέτες να μιλούν κυρίως υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεδομένης της ευαισθησίας των εσωτερικών διαβουλεύσεων, δεν υπονοεί ότι ο Νετανιάχου ανάγκασε τον Τραμπ να πάει σε πόλεμο. Ωστόσο, το ρεπορτάζ δείχνει ότι ο Ισραηλινός ηγέτης ήταν αποτελεσματικός υποστηρικτής και ότι ο τρόπος με τον οποίο διατύπωσε την απόφαση -συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να σκοτώσει έναν Ιρανό ηγέτη που φέρεται να είχε επιβλέψει τις προσπάθειες δολοφονίας του Τραμπ- ήταν πειστικός για τον πρόεδρο».