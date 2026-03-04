Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του

Τις συνθήκες διαδοχής του Αλί Χαμενεΐ λίγες μέρες μετά τον θάνατο του ετοιμάζουν ήδη στο Ιράν με τον γιο του πρώην ανώτατου ηγέτη στην Τεχεράνη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να αποτελεί το φαβορί για την διαδοχή.

Ο ίδιος φαίνεται να επέζησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που επικαλείται το Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που ήταν παρόν στο χτύπημα κατά του Αλί Χαμενεΐ και άλλων ανώτατων αξιωματούχων του Ιράν. Ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει αναφερθεί επανειλημμένα ως ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη διαδοχή στην κορυφή της πολιτικοθρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, που είναι αρμόδιο για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε ότι παραμένει αβέβαιο πόσο χρόνο θα χρειαστεί η διαδικασία επιλογής.

«Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία επιλογής του νέου ηγέτη. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την εξέταση διαφόρων συνθηκών και διαβουλεύσεις», ανέφερε.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Συνέλευση των Ειδικών θα συνεδριάσει το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταλήξει σε απόφαση και να ανακοινώσει επίσημα τον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.