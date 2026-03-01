Πύραυλοι από το Ιράν έπληξαν τη Μπέιτ Σεμές – Στους 9 οι νεκροί (Βίντεο)

Το Ιράν πραγματοποίησε σήμερα, Κυριακή (01/03), την πιο αιματηρή επίθεση από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης με το Ισραήλ, όπου εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους που κατάφεραν να διαπεράσουν την ισραηλινή αεράμυνα στη περιοχή δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Ειδικότερα, την κατοικημένη περιοχή στην πόλη Μπέιτ Σεμές χτύπησε η πυραυλική επίθεση του Ιράν, όπου οι βαλλιστικοί πύραυλοι κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε ένα δημόσιο καταφύγιο αμάχων.

Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για εννιά νεκρούς και 20 τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Four civilians were murdered in Iran’s ballistic missile attack on Beit Shemesh.



There are no military bases there. No strategic assets. No tactical objective.



This was a deliberate act of terror against civilians — consistent with the IRGC’s terror record. pic.twitter.com/3Tuw2i5OZw— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 1, 2026

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες και τα βίντεο από το μέγεθος της καταστροφής της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.

The Iranian Regime directly fired missiles toward the civilian neighborhood of Beit Shemesh, killing innocent civilians.



The Iranian regime purposely targets civilian targets while we precisely target terror targets. This is who we’re operating against—a regime who uses… pic.twitter.com/9W8Fp4T2tH— Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Έρευνα έχει ξεκινήσει η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ για τις συνθήκες της επίθεσης, αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το καταφύγιο.