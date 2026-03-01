Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Πύραυλοι από το Ιράν έπληξαν τη Μπέιτ Σεμές – Στους 9 οι νεκροί (Βίντεο)

Έρευνα έχει ξεκινήσει η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ για τις συνθήκες της επίθεσης

ALAA BADARNEH / EPA
Αναστασία Ξυδιά
UPD: 16:32

Το Ιράν πραγματοποίησε σήμερα, Κυριακή (01/03), την πιο αιματηρή επίθεση από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης με το Ισραήλ, όπου εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους που κατάφεραν να διαπεράσουν την ισραηλινή αεράμυνα στη περιοχή δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Ειδικότερα, την κατοικημένη περιοχή στην πόλη Μπέιτ Σεμές χτύπησε η πυραυλική επίθεση του Ιράν, όπου οι βαλλιστικοί πύραυλοι κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε ένα δημόσιο καταφύγιο αμάχων.

Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για εννιά νεκρούς και 20 τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες και τα βίντεο από το μέγεθος της καταστροφής της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.

Έρευνα έχει ξεκινήσει η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ για τις συνθήκες της επίθεσης, αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το καταφύγιο.

