“Πυρά” Κάλλας κατά Πούτιν: “Δεν είναι νόμιμος ηγέτης, δεν έχουν γίνει ελεύθερες εκλογές στη Ρωσία εδώ και 25 χρόνια”

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλλας, σε συνέντευξή της στο εσθονικό δίκτυο ERR, έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να επηρεάζει τις αποφάσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας.

Η Κάλλας απέρριψε τις δηλώσεις του Κρεμλίνου ότι δεν θα δεχθεί την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία ως μέρος ενός συστήματος εγγυήσεων ασφαλείας. «Αυτό δεν τους αφορά», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι το να συζητούνται οι εγγυήσεις με τη Ρωσία θα σήμαινε πως της παραχωρείται μεγαλύτερη επιρροή από όση ήδη διαθέτει.

«Είναι απολύτως λάθος να θεωρείται ότι η Ρωσία μπορεί να αποφασίζει για το θέμα αυτό. Αυτό αποδεικνύει ξανά ότι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την επίτευξη ειρήνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν. Την ίδια στιγμή, όμως, τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «παίζει παιχνίδια» και δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής.

Η Κάλλας χαρακτήρισε τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με τις οποίες μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μόνο με «νόμιμο εκπρόσωπο» της Ουκρανίας, ως ενδεικτικές της τακτικής της Μόσχας. «Ο ίδιος ο Πούτιν δεν έχει περάσει ποτέ από πραγματικές εκλογές. Στη Ρωσία δεν έχουν γίνει ελεύθερες εκλογές εδώ και 25 χρόνια. Δεν είναι νόμιμος ηγέτης και δεν θα έπρεπε να διαπραγματεύεται ειρήνη για λογαριασμό της χώρας του», τόνισε.

Αναφερόμενη στα μέσα πίεσης που διαθέτουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ, υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις παραμένουν το ισχυρότερο εργαλείο. «Αν εφαρμοστούν χωρίς παραθυράκια και σε συντονισμό από τις μεγάλες δυνάμεις, τότε μπορεί να δημιουργηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να θελήσει πραγματικά την ειρήνη. Ακόμη δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο», υποστήριξε.

Παράλληλα, η Κάλλας απέρριψε τα ρωσικά αφηγήματα περί «ριζικών αιτιών» του πολέμου, υπενθυμίζοντας ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, η χρήση βίας δικαιολογείται μόνο σε περιπτώσεις αυτοάμυνας ή με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Δεν υπάρχουν ‘αιτίες’ για να επιτεθείς σε άλλη χώρα. Αν αρχίσουμε να το δεχόμαστε αυτό, τότε θα καταρρεύσουν τα σύνορα παγκοσμίως», υπογράμμισε.

Αναγκαία η ευρωπαϊκή ενότητα

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ευρωπαϊκής ενότητας, αναφερόμενη ως θετικό παράδειγμα την κοινή παρουσία Ευρωπαίων ηγετών με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. «Η εικόνα εκεί ήταν εντελώς διαφορετική σε σχέση με την επίσκεψη του Ζελένσκι μόνος του. Συζητούμε για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε, αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα ξεκινήσει ξανά μετά από μια προσωρινή παύση. Χρειάζεται ακόμη να πείσουμε τους διατλαντικούς εταίρους μας», ανέφερε.

Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ακόμα ότι η ιδέα παραχώρησης ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας είναι επικίνδυνη, την ώρα που οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.

Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δήλωσε ότι η διατήρηση ουκρανικών εδαφών υπό ρωσικό έλεγχο «αποτελεί παγίδα που έχει στήσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν» στην ΕΕ.

Η περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης εδώ και χρόνια, με την ένοπλη δράση της Μόσχας να έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό περίπου 1,5 εκατομμυρίων Ουκρανών την τελευταία δεκαετία. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει το ενδεχόμενο παραχώρησης του Ντονμπάς στο Κρεμλίνο, παρά τις δηλώσεις Τραμπ που μίλησε για «ανταλλαγές εδαφών» στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας τόνισε επίσης την ανάγκη για «αξιόπιστες και ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν έχουν γίνει και πολλά «συγκεκριμένα βήματα» για τη συγκρότηση αποτρεπτικής δύναμης. «Η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι όποιες εγγυήσεις δεν πρέπει να μείνουν μόνο στα χαρτιά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη της «συμμαχίας των προθύμων» να αποφασίσουν τη συμβολή τους, και ότι ακόμη δεν είναι σαφές σε ποια μορφή θα λειτουργήσει μια πιθανή αποστολή.