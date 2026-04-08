Προκλητική ανάρτηση Ακάρ για την Κύπρο: “Θα ζήσετε το τελευταίο σας Πάσχα”

Σε απειλητικές και προκλητικές δηλώσεις αναφορικά με την Κύπρο προχώρησε μέσα από ανάρτησή του ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.

Συγκεκριμενα, ο Ακάρ ανέφερε πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα».

Kıbrıs Türkü’nün vatanında,

Paskalya hayali kuranlar…



Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx— Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) April 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ακάρ, στις 2 Απριλίου είχε υποστηρίξει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά αναπόφευκτη εξέλιξη.