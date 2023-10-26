Προειδοποιεί το Ιράν ο Μπάιντεν για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προκειμένου να μην βάλει στο στόχαστρο τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι ανέφερε πως «του μεταφέρθηκε ένα ξεκάθαρο μήνυμα», αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το Πεντάγωνο εντείνει την παρακολούθηση της περιοχής και αναπτύσσει εκεί πρόσθετες δυνάμεις. Μόνο την περασμένη εβδομάδα οι αμερικανικές δυνάμεις έγιναν στόχος τουλάχιστον 12 φορές στο Ιράκ και άλλες τέσσερις στη Συρία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ο Μπάιντεν είπε ότι προειδοποίησε τον Αγιατολάχ ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν εάν συνεχιστεί η στοχοποίηση των αμερικανικών δυνάμεων, αλλά δεν διευκρίνισε πώς μεταφέρθηκε αυτό το μήνυμα στην Τεχεράνη.

