Προχώρησε σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης της Τουρκίας ο Ερντογάν πριν τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Σε μια «αιφνιδιαστική» κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν τη συνάντηση της Τετάρτης 10/2 με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Τουρκίας αποφάσισε έναν μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης αλλάζοντας τα πρόσωπα στα υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο Μουσταφά Τσιφτσί, Κυβερνήτης του Ερζερούμ, διορίστηκε Υπουργός Εσωτερικών και ο Ακίν Γκιουρλέκ, Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, διορίστηκε Υπουργός Δικαιοσύνης.

Και τα δύο άτομα σύμφωνα με το CNN Turk είναι γνωστά και έμπειρα γραφειοκράτες, αναγνωρισμένα για τους προηγούμενους ρόλους τους.

Το προφίλ των δυο νέων υπουργών που επέλεξε ο Ερντογάν

Ο Μουσταφά Τσιφτσί, γεννημένος στην Τσούμρα του Ικονίου το 1970, είναι 55 ετών. Αφού έλαβε την εκπαίδευσή του στο Λύκειο Ιμάμ Χατίπ του Ικονίου, αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας το 1995. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση και τις Πολιτικές Επιστήμες στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Σελτσούκ το 2007 και αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας το 2011.

Το 1998, πήγε στην Αγγλία για 8 μήνες. Αποφοίτησε από την Ακαδημία Εθνικής Ασφαλείας το 1999. Διετέλεσε Διοικητής Περιφέρειας στο Γκιουλαγάτς (Ακσαράι), στο Τεκμάν (Ερζερούμ), στο Ντερινκιουγιου (Ερζερούμ), στο Αντιλτζεβάζ (Μπιτλίς) και στο Καμάν (Κιρσεχίρ), και Προϊστάμενος Τμήματος στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών. Διετέλεσε επίσης Ιδιωτικός Γραμματέας και Κύριος Σύμβουλος του Προέδρου της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας. Διετέλεσε Κυβερνήτης του Τσορούμ από τις 6 Νοεμβρίου 2018 έως τις 9 Αυγούστου 2023.

Από την πλευρά του, ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης είναι ο 44χρονος Ακίν Γκιουρλέκ που γεννήθηκε στο Νεβσεχίρ το 1982. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Μαρμαρά το 2005. Έχοντας υπηρετήσει ως δικαστής σε διάφορες επαρχίες και περιφέρειες, ο Ακίν Γκιουρλέκ διορίστηκε Υφυπουργός Δικαιοσύνης την 1η Ιουνίου 2022, ενώ υπηρετούσε ως Πρόεδρος του 14ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Ο Ακίν Γκιουρλέκ είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί.