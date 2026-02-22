Πρίγκιπας Άντριου: “Είμαι ο γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό” φώναζε όταν τον έδιωξαν από το σπίτι του στο Γουίνδσορ

Άσχημα φαίνεται πως πήρε ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου την αποπομπή του από το σπίτι του στο κάστρο του Γουίνδσορ, μετά την αποκάλυψη των σχέσεων του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Mail, όταν του ζητήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του ο Άντριου φώναξε: «είμαι ο γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου κάνετε αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άντριου, που πλήρωνε ένα συμβολικό ποσό ως νοίκι για δεκαετίες, εγκατέλειψε την 30 δωματίων κατοικία του στο κάστρο Γουίνδσορ στις αρχές αυτού του μήνα. Η απόφαση ήρθε καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος είχε αρχίσει να ανησυχεί για τις κατηγορίες που σχετίζονται με τον αδελφό του, ο οποίος πριν λίγες μέρες συνελήφθη για εμπλοκή στο σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Παρά τις οδηγίες να μετακινηθεί στο Wood Farm στο Norfolk, ο Άντριου φέρεται να αρνιόταν πεισματικά να φύγει.

Πηγή μέσα από το Γουίνδσορ σημείωσε πως: «Αρνήθηκε να φύγει ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Όταν του είπαν να φύγει, ήταν τόσο αλαζονικός που φώναζε επανειλημμένα: “Είμαι ο γιος της Βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου κάνετε αυτό”».

Ο Άντριου που θεωρούνταν πάντα ο αγαπημένος γιος της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ, φέρεται να μην ήθελε να αφήσει την κατοικία που μοιραζόταν με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον. Ωστόσο, εν τέλει αναγκάστηκε και εγκατέλειψε το σπίτι που ζούσε για δεκαετίες.