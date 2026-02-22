Νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου: Είχαν προειδοποιήσει τον βασιλιά Κάρολο από το 2019 για τις σχέσεις του αδελφού του

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν και την εμπλοκή που έχει ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγες μέρες.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της Daily Mail, αποκαλύπτει ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε προειδοποιηθεί από το 2019 ότι το όνομα της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας καταχράται εξαιτίας των επιχειρηματικών διασυνδέσεων του αδελφού του, Άντριου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πληροφοριοδότης απέστειλε τότε επίσημο email στο παλάτι, μέσω του νομικού γραφείου Farrer & Co, κάνοντας λόγο για «κατάχρηση του ονόματος της βασιλικής οικογένειας» από τον εκατομμυριούχο David Rowland, ο οποίος διατηρούσε στενή σχέση με τον Άντριου.

Excellent news: Email proves Charles was warned about his brother's 'secret deals'.



How long would it take for the monarchy to be disbanded?#PrinceAndrew #bbclaurak #BBCBreakfast pic.twitter.com/8iDjsTnoni— DVDfever.co.uk 💙 (@DVDfever) February 22, 2026

Στο email, ο πληροφοριοδότης υποστήριζε ότι οι ενέργειες του Άντριου «δείχνουν ότι η Αυτού Υψηλότητα (Άντριου) θεωρεί τη σχέση του με τον Ρόουλαντ πιο σημαντική από εκείνη με την οικογένειά του». Μάλιστα, φαίνεται να απεστάλη και δεύτερο mail σε συνεργάτες του παλατιού.

Παράλληλα, το δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι ο Ρόουλαντ φέρεται να είχε πληρώσει τον Άντριου για να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στο Λουξεμβούργο για την ιδιωτική του τράπεζα Banque Havilland – ισχυρισμός που συνοδευόταν από στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.

Κατά την περίοδο 2001 – 2011, όταν ο Άντριου ήταν ειδικός εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας, ο Ρόουλαντ και ο γιος του φέρονται να συμμετείχαν σε επίσημα ταξίδια σε χώρες όπως η Κίνα και κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Άντριου φέρεται να ενημέρωνε επανειλημμένα τον Ρόουλαντ για επιχειρηματικές ευκαιρίες που προέκυπταν από τις αποστολές του, ενώ προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον διευκολύνει και στις οικονομικές συναλλαγές του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Ρόουλαντ φέρεται να δήλωσε ότι «δεν έχει ιδέα» για το συγκεκριμένο email και χαρακτήρισε «ανόητο ισχυρισμό» το ενδεχόμενο να μπορούσε κάποιος να «εξασφαλίσει» τραπεζική άδεια.

Σημειώνεται πως ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του για το σκάνδαλο Έπσταϊν, ωστόσο όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή των αποκαλύψεων.