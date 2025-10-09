«Πράσινο φως» και από το Ισραήλ στη συμφωνία – Τα επόμενα βήματα για το οριστικό τέλος του πολέμου

Μετά τη Χαμάς και το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ άναψε «πράσινο φως» στη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, μετά από μαραθώνια συνεδρίαση η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο «για την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων», αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου σε σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

הממשלה אישרה כעת את המתווה לשחרור כל החטופים – החיים והחללים.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 9, 2025

Η απελευθέρωση των ομήρων, με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας και μερική αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αποτελεί την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Οι περισσότεροι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οφίρ Σόφερ, του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικού Σιωνισμού, του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, του οποίου όλοι οι άλλοι υπουργοί τάχθηκαν κατά της συμφωνίας. Το ίδιο έπραξαν και όλα τα μέλη του υπερεθνικιστικού κόμματος Ότζμα Γιεχουντίτ.

SCOOP: this is the agreement document between Israel and Hamas under the title "Comprehensive End to the Gaza War" – including the signature of the mediators. More details of my story – at @kann_news pic.twitter.com/1qGPGFck7q— Gili Cohen (@gilicohen10) October 9, 2025

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσυρθούν τώρα σε νέες γραμμές εντός της Λωρίδας της Γάζας, διατηρώντας μια ανάπτυξη που ελέγχει περίπου το 53% της επικράτειας της Γάζας, μετά την οποία θα ξεκινήσει το χρονικό περιθώριο 72 ωρών για τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

וידאו: דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה לאישור מתווה שחרור החטופים, יחד עם השליח המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו של נשיא ארה״ב ג׳ארד קושנר. pic.twitter.com/OFz7xy0iZe ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 9, 2025

Νετανιάχου: Η ομιλία στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που συγκλήθηκε για την επικύρωση της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «είναι έτοιμο να επιτύχει» την επιστροφή των ομήρων του.

«Βρισκόμαστε εν μέσω μιας κρίσιμης εξέλιξης. Τα τελευταία δύο χρόνια, αγωνιστήκαμε για να επιτύχουμε τους πολεμικούς μας στόχους και ένας από τους βασικούς στόχους είναι η επιστροφή των ομήρων – όλων, ζωντανών και νεκρών. Και θα το κάνουμε. Δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει χωρίς την εξαιρετική βοήθεια του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του – του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Εργάστηκαν ακούραστα με τον Ρον και την ομάδα του, την ομάδα μας. Αυτές οι προσπάθειες, μαζί με το θάρρος των στρατιωτών μας που εισήλθαν στη Γάζα, δημιούργησαν μια συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική πίεση που απομόνωσε τη Χαμάς. Πιστεύω ότι μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και τους δύο, τον Στιβ και τον Τζάρεντ. Ήταν πολλές ώρες, εργαστήκατε όλο το εικοσιτετράωρο, αλλά όχι μόνο εργαστήκατε – βάλατε το μυαλό και την καρδιά σας σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι για το καλό του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, για το καλό των αξιοπρεπών ανθρώπων παντού και για αυτές τις οικογένειες που θα μπορέσουν επιτέλους να επανενωθούν με τους αγαπημένους τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο εκ μέρους σας και εκ μέρους του λαού του Ισραήλ» ανέφερε ο Νετανιάχου.

Από την πλευρά του, ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ είπε: «Προφανώς, η επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Πρόεδρο Τραμπ εδώ και πολύ καιρό και όλοι έχουμε εργαστεί ακούραστα για να το πετύχουμε. Αλλά θέλω πραγματικά να πω ότι τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τον ηρωισμό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και των στρατιωτών – αυτό που έχουν πετύχει όχι μόνο στη Γάζα, αλλά και σε ολόκληρο τον χώρο τα τελευταία δύο χρόνια: στην εξάλειψη της Χεζμπολάχ στο βορρά και στην σημαντική αποδυνάμωσή της, καθώς και σε αυτό που έχετε κάνει στο Ιράν. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει τεράστιο αντίκτυπο. Και ειδικά, όταν βλέπετε πώς ο στρατός των πολιτών σας – γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς, ίσως όλοι σας, έχετε οικογένεια και φίλους που έχουν συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια – έχετε κάνει τεράστιες θυσίες για τη χώρα και έχετε αγωνιστεί για να κάνετε τη διαφορά, νομίζω ότι έχει κάνει μια πραγματικά τεράστια διαφορά. Και θέλω να εκφράσω μια πολύ ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό το θέμα και έχει διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο. Έχετε μείνει πιστοί στις αρχές σας και νομίζω ότι εσείς και ο Πρόεδρος Τραμπ συμφωνήσατε στον τελικό στόχο.»

Τέλος, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ είπε: «Η πραγματικά σκληρή δουλειά ήταν του Πρωθυπουργού. Αυτός ήταν που έπρεπε να προστατεύσει αυτή τη χώρα. Αυτός ήταν που έπρεπε να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις – πόσο δύσκολο είναι να είσαι με τη Χαμάς, πότε να είσαι ευέλικτος και πότε όχι. Το σκέφτομαι συχνά, δεν με άφηνε να ηρεμήσω – τι θα έκανα σε τέτοιες καταστάσεις; Υπήρχαν στιγμές που νόμιζα ότι έπρεπε να είσαι πιο ευέλικτος ή ότι η χώρα σου έπρεπε να είναι πιο ευέλικτη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα, κοιτάζοντας πίσω, νομίζω ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο αν ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν είχε ενεργήσει όπως το έκανε. Ευχαριστώ. Και δεν το λέω αυτό δυνατά. Δεν είναι απλώς λόγια. Ο πρόεδρος το πιστεύει κι αυτός. Ο πρόεδρός μου το πιστεύει. Πιστεύει ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου πήρε πολύ δύσκολες αποφάσεις και υπήρχαν λιγότερο θαρραλέοι άνθρωποι που δεν θα είχαν πάρει τέτοιες αποφάσεις. Και να ‘μαστε εδώ σήμερα επειδή η Χαμάς δεν είχε άλλη επιλογή. Αναγκάστηκαν να καταλήξουν σε αυτή τη συμφωνία. Η πίεση ήταν τεράστια. Και έχετε έναν μεγαλύτερο στρατό. Σημειώσατε σημαντική πρόοδο επί τόπου. Και αυτό οδήγησε σε αυτή τη συμφωνία».

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε απόψε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε.

Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.

Η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.

Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ: Το κόμμα «Εβραϊκή Δύναμη» θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν εξαφανιστεί η Χαμάς

Ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τάχθηκε κατά της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με στόχο την έγκριση του σχεδίου.

«Οι καρδιές όλων μας γεμίζουν χαρά στη σκέψη ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν (…) Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τίμημα: η απελευθέρωση χιλιάδων τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων 250 δολοφόνων που θα πρέπει να αποφυλακιστούν, είναι ένα αφόρητα υψηλό τίμημα», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μιας συμφωνίας που απελευθερώνει δολοφόνους-τρομοκράτες», τόνισε ο Μπεν Γκβιρ, συμπληρώνοντας πως το κόμμα του θα αντιταχθεί ως κυβερνητικός εταίρος.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως το κόμμα «Εβραϊκή Δύναμη» θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου σε περίπτωση που επιτραπεί στη Χαμάς να διατηρηθεί στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.