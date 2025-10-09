Χαμάς: Ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου – «Ξεκινάει η μόνιμη κατάπαυση του πυρός»

Το τέλος του πολέμου με το Ισραήλ ανακοίνωσε και επίσημα το βράδυ της Πέμπτης 9/10 η Χαμάς.

Συγκεκριμένα, με δηλώσεις του ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου και την έναρξη μόνιμης εκεχειρίας. «Δηλώνουμε σήμερα το τέλος του πολέμου και την έναρξη μιας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός» ανέφερε αρχικά στο μήνυμα του.

Πρόσθεσε ότι 250 Παλαιστίνιοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας, μαζί με 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου και όλες τις Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά που κρατούνται από το Ισραήλ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα του περάσματος Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ όπως υποστήριξε η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί οριστικά.

Μαχμούντ Αμπάς: Έχουμε ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Σε μια σπάνια συνέντευξη με το Channel 12, ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς είπε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή συντονίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή να εφαρμόσει σημαντικές αλλαγές.

Πρόσθεσε ότι η διεθνής πίεση για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν έχει σκοπό να βλάψει το Ισραήλ.

«Ξεκινήσαμε μια μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει επίσης το ζήτημα των μισθών των κρατουμένων, την οποία συμφωνήσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, την υγεία και την οικονομία — μερικές έχουν ήδη εφαρμοστεί και άλλες θα εφαρμοστούν μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η Παλαιστινιακή Αρχή θα μπορεί να συνεχίσει να ηγείται του παλαιστινιακού λαού», λέει ο Αμπάς στη συνέντευξη με τον Arad Nir. Αυτή είναι η πρώτη συνέντευξη του Αμπάς σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης εδώ και αρκετά χρόνια.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των Συμφωνιών του Όσλο του 1993, κυβερνά τα παλαιστινιακά κέντρα πληθυσμού στη Δυτική Όχθη. Εκδιώχθηκε από τη Γάζα από τη Χαμάς το 2007 και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποκλείσει την ιδέα της επιστροφής της Παλαιστινιακής Αρχής στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά από βαθιές μεταρρυθμίσεις.

Ο Αμπάς προσθέτει: «Ελπίζαμε και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να σταματήσουμε την αιματοχυσία που λαμβάνει χώρα στην περιοχή μας — στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ. Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσουν η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα».