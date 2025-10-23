Το δικό του σχόλιο για τις κυρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ σε 2 ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Οι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση της χώρας μας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να προσθέσει:

«Οι νέες κυρώσεις είναι μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Ρωσία, μια εχθρική πράξη. Δεν ενισχύουν τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις. Η δήλωση του Τραμπ μάλλον αναφέρεται στην αναβολή της συνάντησης. Θα ήταν λάθος να προσεγγίσουμε τη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη χωρίς προετοιμασία».

Παράλληλα, ο Πούτιν υποστήριξε: «Η συμβολή της Ρωσίας στην παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία είναι πολύ σημαντική. Η Ρωσική Ομοσπονδία και η Σαουδική Αραβία πωλούν περισσότερο πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα, ενώ οι ΗΠΑ καταναλώνουν περισσότερο.

Η αντικατάσταση του ρωσικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά απαιτεί χρόνο. Αυτή τη στιγμή, η παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία έχει διαμορφωθεί και η διατάραξή της δεν είναι προς το συμφέρον των χωρών που προσπαθούν να το κάνουν. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν πολλούς τομείς συνεργασίας, αν οι χώρες αυτές μεταβούν από την άσκηση πίεσης σε έναν σοβαρό διάλογο με προοπτική».