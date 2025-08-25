Πούτιν: Επικοινώνησε με τον Ιρανό πρόεδρο – Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα και η συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφώνησαν να έχουν διμερή συνάντηση στην σύνοδο κορυφής του SCO στην Κίνα
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την οποία συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την πρόσφατη συνάντηση κορυφής που είχε ο Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
Οι πρόεδροι Πούτιν και Πεζεσκιάν συμφώνησαν να έχουν διμερή συνάντηση στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) στην Κίνα, πρόσθεσε το Κρεμλίνο.
