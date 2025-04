Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι η Ρωσία ανέκτησε τον έλεγχο του Κουρσκ, της περιοχής όπου η Ουκρανία είχε εξαπολύσει αιφνιδιαστική επίθεση πέρυσι.

Ο Πούτιν είπε χαρακτηριστικά ότι «ο τυχοδιωκτισμός του καθεστώτος του Κιέβου απέτυχε ολοκληρωτικά», συγχαίροντας τις ρωσικές δυνάμεις που, όπως υποστήριξε, νίκησαν τον ουκρανικό στρατό στην περιοχή.

❗️Putin announced the complete liberation of the Kursk region from the Ukrainian neo-Nazi forces



'I congratulate all personnel of all military units that took part in the defeat of neo-Nazi formations that invaded Kursk'