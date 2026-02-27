Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Πολωνία: Η Βαρσοβία καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο

«Η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή είναι ασταθής»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τους πολίτες της χώρας να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

«Η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή είναι ασταθής. Ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι υψηλός! Ο εναέριος χώρος για την κυκλοφορία πολιτικών αεροσκαφών ενδέχεται να κλείσει. Η επιστροφή αεροπορικώς ενδέχεται να είναι αδύνατη ή να παρεμποδιστεί σημαντικά», τόνισε το πολωνικό ΥΠΕΞ σε τρεις αναρτήσεις σχετικά με το Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο.

