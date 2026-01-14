Politico: Η Ευρώπη κάνει deal με τον Τραμπ για την Γροιλανδία για να αποφύγει την διάλυση του ΝΑΤΟ

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί μετά τις αξιώσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία καθώς προσπαθούν να αποφύγουν πάση θυσία μία ρήξη στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Σε ρεπορτάζ του Politico αναφέρεται η θέληση των Ευρωπαίων συμμάχων να κάτσουν στο τραπέζι με τις ΗΠΑ με στόχο να βρουν μία μέση λύση για την Γροιλανδία που ανήκει εδαφικά στη Δανία. Σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο της ΕΕ που μίλησαν στο Politico, στόχος των Βρυξελλών είναι η συνδιαλλαγή με την Ουάσιγκτον, ώστε ο Τραμπ να «καταγράψει» μια πολιτική νίκη χωρίς να διαταραχθεί η ευρωατλαντική αρχιτεκτονική ασφάλειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, εξετάζονται επενδύσεις στην ασφάλεια της Αρκτικής και παραχωρήσεις σε κρίσιμα ορυκτά, σε μια προσπάθεια να καθησυχαστεί η αμερικανική πλευρά.

Από τις προτάσεις για χρήση του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική μέχρι την παροχή παραχωρήσεων στις ΗΠΑ στην εξόρυξη ορυκτών, οι ηγέτες του μπλοκ τείνουν έντονα προς τη συμφιλίωση έναντι της αντιπαράθεσης με τον Τραμπ.

«Τελικά, καταλήγουμε πάντα σε ένα κοινό συμπέρασμα» με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες τους για την Αρκτική περιοχή ήταν «ενθαρρυντικές». Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ελπίζει ότι θα βρεθεί «μια αμοιβαία αποδεκτή λύση» εντός του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο των διεργασιών βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο. Ευρωπαίοι διπλωμάτες ελπίζουν σε «μια ειλικρινή συζήτηση» με την Ουάσιγκτον, προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση.

Τι θέλει πραγματικά ο Τραμπ

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι ο Τραμπ αναζητά κυρίως ένα πολιτικό τρόπαιο. Ένα πιθανό σενάριο περιλαμβάνει αυξημένες ευρωπαϊκές επενδύσεις στην ασφάλεια της Αρκτικής μέσω του ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ στον τομέα εκμετάλλευσης κρίσιμων ορυκτών της Γροιλανδίας.

«Αν επανασυσκευάσεις την ασφάλεια της Αρκτικής, προσθέσεις τα κρίσιμα ορυκτά και βάλεις ένα μεγάλο «φιόγκο» από πάνω, υπάρχει πιθανότητα να υπογράψει», ανέφερε Ευρωπαίος διπλωμάτης, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν αντίστοιχες δεσμεύσεις – όπως η αύξηση των αμυντικών δαπανών – είχαν λειτουργήσει κατευναστικά απέναντι στον Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον τομέα της άμυνας, οι σχετικές κινήσεις είναι ήδη σε εξέλιξη. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αποκάλυψε ότι γίνονται συζητήσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, κάλυψη που θα μπορούσε να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα του Τραμπ να επωμιστεί η Ευρώπη μεγαλύτερο βάρος για τη συλλογική άμυνα.

Στο οικονομικό πεδίο, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη. Παρότι η Γροιλανδία διαθέτει σημαντικά αποθέματα κρίσιμων πρώτων υλών, η εκμετάλλευσή τους παραμένει περιορισμένη. Η ΕΕ σκοπεύει να υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις της στο νησί στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σχήμα συν-επένδυσης που θα μπορούσε να προσελκύσει την Ουάσιγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φόβοι για κατάρρευση του ΝΑΤΟ

Πάνω απ ‘όλα, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αποφύγουν μια στρατιωτική σύγκρουση, δήλωσαν οι τρεις διπλωμάτες και ο αξιωματούχος της ΕΕ. Μια άμεση επέμβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία – μια περιοχή που ανήκει σε ένα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ – θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της μεταπολεμικής τάξης ασφαλείας, προειδοποίησαν οι ηγέτες.

«Θα ήταν μια άνευ προηγουμένου κατάσταση στην ιστορία του ΝΑΤΟ και οποιασδήποτε αμυντικής συμμαχίας», δήλωσε την Τρίτη ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, προσθέτοντας ότι το Βερολίνο συνομιλεί με την Κοπεγχάγη σχετικά με τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η Ευρώπη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προβούν σε κατάληψη της εξουσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν δήλωσαν και οι δύο ότι μια στρατιωτική επέμβαση θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ. «Η κατάσταση είναι σοβαρή – και η Ευρώπη φοβάται», σημείωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης, περιγράφοντας τη συγκυρία ως «σεισμική».