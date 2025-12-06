Politico: Ευρώπη προσοχή, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου

«Καμπανάκι» στην Ευρώπη κρούει με ανάλυση του το Politico σχετικά με τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στο άρθρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να προωθήσει «πατριωτικά» κόμματα, να πατάξει τη μετανάστευση, να καταστρέψει τη «λογοκρισία» και να σώσει τον «πολιτισμό» από την παρακμή.

«Έχει εξαπολύσει μια σταυροφορία για να προσηλυτίσει την ευρωπαϊκή πολιτική στον σκοπό του, κινητοποιώντας όλη τη δύναμη της αμερικανικής διπλωματίας» τονίζει αρχικά στο δημοσίευμα του το Politico.

«Το ερώτημα είναι αν οι κεντρώοι της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, έχουν τη δύναμη ή τη θέληση να τον σταματήσουν.

Στο πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας , ο Λευκός Οίκος παρουσίασε για πρώτη φορά σε ολοκληρωμένη μορφή την προσέγγισή του στις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ και ο κόσμος.

Ενώ η ειρήνη στην Ουκρανία γίνεται αντικείμενο αναφοράς, όσον αφορά την Ευρώπη, η επίσημη θέση της Αμερικής είναι πλέον ότι η ασφάλειά της εξαρτάται από την αποφασιστική μετατόπιση της πολιτικής της ηπείρου προς τα δεξιά.

Σε διάστημα τριών σελίδων, το έγγραφο κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, για την αύξηση του κινδύνου «πολιτισμικής διαγραφής», λόγω της αύξησης των μεταναστών, της πτώσης των ποσοστών γεννήσεων και της υποτιθέμενης διάβρωσης των δημοκρατικών ελευθεριών.

«Εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο», αναφέρει. «Ως εκ τούτου, δεν είναι καθόλου προφανές εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν οικονομίες και στρατούς αρκετά ισχυρούς ώστε να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι».

Με τη συζήτηση για μείωση των γεννήσεων και αύξηση της μετανάστευσης, η φυλετική διάσταση της ρητορικής του Λευκού Οίκου είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Θα είναι οικεία στους ψηφοφόρους στην Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, όπου ακροδεξιοί πολιτικοί έχουν διατυπώσει τη λεγόμενη «θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης», μια ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ψευδώς ότι οι ελίτ αποτελούν μέρος μιας πλεκτάνης για την αποδυνάμωση του λευκού πληθυσμού και τη μείωση της επιρροής του. «Θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ευρωπαϊκή», αναφέρει το έγγραφο» συνεχίζει το δημοσίευμα.

Politico: Τα κόμματα στην Ευρώπη που αναμένεται να αποκομίσουν κέρδη

Στη συνέχεια, το Politico καταγράφει τα κόμματα στην Ευρώπη που αναμένεται να αποκομίσουν κέρδη. «Από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν διατηρήσει μια αξιοσημείωτη απόδοση διατήρησης της ψυχραιμίας εν μέσω των προκλήσεών του, αποφεύγοντας μέχρι στιγμής μια ανοιχτή σύγκρουση που θα διατάρασσε εντελώς τις διατλαντικές σχέσεις.

Αλλά για τους κεντρώους ηγέτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εξουσία – όπως ο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ο Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο και ο Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας – το νέο δόγμα Τραμπ θέτει μια τόσο υπαρξιακή πρόκληση που μπορεί να αναγκαστούν να την αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο.

Αυτή η αντιπαράθεση θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα παρά αργότερα, με εκλογές υψηλού διακυβεύματος σε περιοχές της Βρετανίας και της Γερμανίας τον επόμενο χρόνο και την πιθανότητα πρόωρων εθνικών εκλογών να είναι πανταχού παρούσα στη Γαλλία. Σε κάθε περίπτωση, τα κόμματα που είναι ευθυγραμμισμένα με την MAGA – το Reform UK, η Alternative for Germany και το National Rally – είναι έτοιμα να αποκομίσουν κέρδη εις βάρος των κεντρώων του κατεστημένου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Η Αμερική, είναι πλέον σαφές, μπορεί κάλλιστα να παρέμβει για να βοηθήσει.

Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι των οποίων η δουλειά είναι να προστατεύουν τις εκλογές τους από ξένες παρεμβάσεις έχουν μικρή όρεξη για μια διαμάχη με τον Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε πρόσφατα τα σχέδιά της για μια «ασπίδα δημοκρατίας» για την προστασία των εκλογών από την παραπληροφόρηση και τις ξένες παρεμβάσεις. Ο Michael McGrath, ο αρμόδιος επίτροπος για την πολιτική, δήλωσε πρόσφατα στο POLITICO ότι η ασπίδα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ευρέως, καθώς η Ρωσία «δεν είναι ο μόνος παράγοντας» που μπορεί να έχει «έννομο συμφέρον» να επηρεάσει τις εκλογές. «Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα ήθελαν να βλάψουν τον ιστό της ΕΕ και τελικά να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της», είπε.

Υπό το πρίσμα της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, η Αμερική του Τραμπ πρέπει πλέον σίγουρα να συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών.

Αλλά ο ΜακΓκράθ έπαιξε τον διπλωμάτη όταν ρωτήθηκε, πριν από τη δημοσίευση της στρατηγικής, αν θα προτιμούσε οι ηγέτες των ΗΠΑ να σταματήσουν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία στις ευρωπαϊκές εκλογές και να επικρίνουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία» αναφέρει το δημοσίευμα.

Τέλος, το Politico αναφέρει ότι «ακόμη και πριν δημοσιευτεί η στρατηγική, τα στοιχεία της κυβέρνησης Τραμπ είχαν ήδη παράσχει επαρκή στοιχεία για την περιφρόνησή της για το πολιτικό κέντρο της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής φέτος, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ευρώπης για την ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία. Ο Έλον Μασκ παρενέβη στις γερμανικές εκλογές για να υποστηρίξει την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία. Και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ κατ’ ιδίαν κατήγγειλε τους «αξιοθρήνητους» Ευρωπαίους για «αθέμιτη χρήση» του θέματος της ασφάλειας.

Η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ είναι επίσημη. «Ήταν ένα πράγμα για αυτούς να το σκεφτούν και να το πουν ο ένας στον άλλον (ή σε μια ομιλία στο Μόναχο)», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος δεν κατονομάστηκε για να μιλήσει ειλικρινά. «Είναι κάτι άλλο να το συμπεριλάβουν σε ένα έγγραφο πολιτικής».

Αυτό που είναι χειρότερο για ηγέτες όπως ο Μακρόν, ο Μερτς και ο Στάρμερ είναι ότι η ανάλυση του Τραμπ – ότι μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων θέλει τη δική της Ευρωπαϊκή MAGA – μπορεί, τελικά, να είναι σωστή.

Αυτοί οι ηγέτες βρίσκονται όλοι υπό τεράστια πίεση από τη λαϊκιστική δεξιά στις δικές τους αυλές. Στη Βρετανία, το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να σημειώσει σημαντικά κέρδη στις περιφερειακές και τοπικές εκλογές του επόμενου έτους, ενδεχομένως πυροδοτώντας μια πρόκληση ηγεσίας στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Στάρμερ να φύγει.

Στο Παρίσι, το Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν βασανίζει τους αγωνιζόμενους διοικητές του Μακρόν στο κοινοβούλιο, ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία επιτίθεται στον Μερτς στο Βερολίνο και τον πιέζει να λάβει ολοένα και πιο σκληρές θέσεις στο θέμα της μετανάστευσης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο The Economist αυτή την εβδομάδα ότι μίλησε με τον Merz και τον Macron σε πρόσφατο ιδιωτικό δείπνο στο Βερολίνο σχετικά με την κοινή απειλή που αντιμετωπίζουν όλοι από τη δεξιά. «Αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις ή εκδοχές των ίδιων προκλήσεων και μιλάμε γι’ αυτό», είπε ο Starmer.

Αν η Αμερική υλοποιήσει τη νέα στρατηγική του Τραμπ, οι ιδιωτικές συζητήσεις σε δείπνα μεταξύ φίλων μπορεί να μην είναι αρκετές».