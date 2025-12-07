Πιτ Χέγκσεθ: Τέλος οι ουτοπίες και ο ιδεαλισμος, ώρα για στρατιωτική ισχύ και σκληρό ρεαλισμό

Υπέρ του δόγματος του Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε σε ομιλία του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ετήσιο Reagan Defense Forum περιέγραψε σήμερα τέσσερις διακριτές γραμμές προσπάθειας που πρέπει να ακολουθήσει το υπουργείο, ώστε να διασφαλιστεί η ειρήνη μέσω της ισχύος για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους τα επόμενα χρόνια.

Κατά την ομιλία του στο ετήσιο φόρουμ άμυνας της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ρόναλντ Ρίγκαν στην Κοιλάδα Σίμι της Καλιφόρνια, ο Χέγκσεθ υπογράμμισε πολυάριθμες ομοιότητες που πιστεύει ότι υπάρχουν μεταξύ των στρατιωτικών στρατηγικών και πολιτικών των προέδρων Ρίγκαν και Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παράλληλα τόνισε την άποψή του για τη δέσμευση του νυν προέδρου στην ενίσχυση του αμερικανικού στρατού.

«Μην κάνετε κανένα λάθος: Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να διατηρήσει και να επιταχύνει τον ισχυρότερο στρατό που έχει δει ποτέ ο κόσμος· τον ισχυρότερο, τον πιο θανατηφόρο και αμερικανικής κατασκευής… το Οπλοστάσιο της Ελευθερίας», δήλωσε ο Χέγκεθ.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Πολέμου εργάζεται επίσης για να επιστρέψει στα βασικά σχετικά με τα θέματα της αποκατάστασης του ήθους του πολεμιστή, της ετοιμότητας, της λογοδοσίας, των προτύπων, της πειθαρχίας και της θνησιμότητας.

Ο Χέγσεθ δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ και το Υπουργείο Πολέμου έχουν δεσμευτεί να θέσουν την Αμερική πάνω απ’ όλα και να αποφύγουν την εμπλοκή σε φαινομενικά ατελείωτες ξένες εμπλοκές, καθώς και να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ελευθερία και την ευημερία του έθνους.

«Το κάνουμε με τρόπο που όχι μόνο το έθνος μας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, θα φέρει σε καλύτερη θέση. Έξω ο ουτοπικός ιδεαλισμός και μέσα ο σκληρός ρεαλισμός», είπε.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο Χέγκεθ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στις προαναφερθείσες «τέσσερις βασικές γραμμές προσπάθειας» στο Υπουργείο Πολέμου: υπεράσπιση της αμερικανικής πατρίδας και του ημισφαιρίου της· αποτροπή της Κίνας μέσω της ισχύος και όχι μέσω της βίας· αύξηση της κατανομής των βαρών μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων και εταίρων τους· και υπερτροφοδότηση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Αμερικής.

Μιλώντας για το πρώτο θέμα, την υπεράσπιση της πατρίδας των ΗΠΑ και των πολιτών της, ο Χέγκεθ είπε ότι από τις 20 Ιανουαρίου και υπό την καθοδήγηση του Τραμπ, το Υπουργείο Πολέμου έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την αύξηση της ασφάλειας στα νότια σύνορα και την απόκτηση 100% επιχειρησιακού ελέγχου.

«Το κάναμε αυτό αυξάνοντας τις δυνάμεις μας, όπου τα στρατεύματά μας συνεργάζονται με [το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας] και [την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ] για να σφραγίσουν τα σύνορα», δήλωσε ο Χέγκεθ, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των παράνομων διελεύσεων των συνόρων σήμερα είναι ουσιαστικά μηδενικός.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Πολέμου είναι περήφανο που υποστηρίζει τις αρχές επιβολής του νόμου στην απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών που βρίσκονται παράνομα εδώ και ότι το Υπουργείο Πολέμου και οι διατμησιακοί εταίροι του βασίζονται στους ομολόγους τους των ΗΠΑ και του Μεξικού να κάνουν το καθήκον τους για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ναρκωτικών.

Ο Χέγσεθ είπε επίσης ότι τα σύνορα των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι η τελευταία γραμμή άμυνας και όχι η πρώτη, και γι’ αυτό το Υπουργείο Πολέμου δίνει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ναρκο-τρομοκρατίας σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο.

«Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες είναι η Αλ Κάιντα του ημισφαιρίου μας και τους κυνηγάμε με την ίδια πολυπλοκότητα και ακρίβεια που κυνηγήσαμε την Αλ Κάιντα», δήλωσε ο Χέγκεθ, προσθέτοντας ότι οι σύμμαχοί μας στην περιοχή βοηθούν επίσης στην καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας.

Σχετικά με το ζήτημα της Κίνας, ο Χέγσεθ δήλωσε ότι, χάρη στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι ισχυρότερες από ό,τι ήταν εδώ και πολλά χρόνια.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και αυτή η κυβέρνηση επιδιώκουν μια σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέσεις σεβασμού», δήλωσε ο Χέγκεθ, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Πολέμου έχει δεσμευτεί να ανοίξει ένα ευρύτερο φάσμα στρατιωτικών επικοινωνιών με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κίνας με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση.

«Αυτή η γραμμή προσπάθειας βασίζεται στον ευέλικτο ρεαλισμό… μια προσέγγιση που δεν στοχεύει στην κυριαρχία, αλλά μάλλον σε μια ισορροπία δυνάμεων… που θα επιτρέψει σε όλους μας, σε όλες τις χώρες, να απολαύσουμε μια αξιοπρεπή ειρήνη στον Ινδο-Ειρηνικό, όπου το εμπόριο ρέει ανοιχτά και δίκαια, όπου όλοι μπορούμε να ευημερήσουμε και όλα τα συμφέροντα να γίνονται σεβαστά», δήλωσε ο Χέγσεθ.

«Αυτόν τον κόσμο βλέπουμε στον Ινδο-Ειρηνικό και αυτό έχει σχεδιαστεί για να παράγει η προσέγγισή μας», πρόσθεσε.

Σχετικά με την αυξανόμενη κατανομή των βαρών με τους συμμάχους των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, ο Χέγκεθ είπε ότι πολλοί από όσους έχουν διαμορφώσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έχουν «χάσει την λογική» όταν πρόκειται να φερθούν στους συμμάχους μας σαν να είναι ανίκανοι να βοηθήσουν τον εαυτό τους.

«Αυτό είναι, φυσικά, προφανώς γελοίο — για να μην αναφέρουμε ότι είναι προσβλητικό για τους συμμάχους μας», είπε ο Χέγκεθ, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό για τους συμμάχους και τους εταίρους της Αμερικής να αναλάβουν δράση για να κάνουν το καθήκον τους για τη συλλογική μας άμυνα.

Σημειώνοντας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν πρόσφατα να δαπανούν το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους για την άμυνά τους, ο Χέγκεθ είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει τώρα να εφαρμόσει αυτό το πρότυπο στους συμμάχους των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

«Σε λίγα χρόνια, χάρη στην οραματική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, θα έχουμε τους συμμάχους μας – στους οποίους περιλαμβάνονται μερικές από τις πλουσιότερες και πιο παραγωγικές χώρες στον κόσμο – να διαθέτουν για άλλη μια φορά αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάμεις και περισσότερες ανανεωμένες από το κράτος αμυντικές βιομηχανίες», δήλωσε ο Χέγσεθ.

Κατά μήκος της τέταρτης γραμμής προσπάθειας — της ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας — την οποία πιστεύει ότι μπορεί να είναι η πιο σημαντική, ο Χέγκεθ είπε ότι η «υπερτροφοδότηση» της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Αμερικής υποστηρίζει όλες τις άλλες γραμμές προσπάθειας.

«Ο στόχος μας είναι απλός, αν και μνημειώδης: να μεταμορφώσουμε ολόκληρο το σύστημα προμηθειών για να επιταχύνουμε γρήγορα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα», είπε.

Ο Χέγσεθ δήλωσε ότι το κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η απομάκρυνση από την τρέχουσα βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας, η οποία κυριαρχείται από κύριους εργολάβους και παρουσιάζει χαμηλό ανταγωνισμό, προς «ένα μέλλον που τροφοδοτείται από δυναμικό χώρο προμηθευτών που επιταχύνει την παραγωγή συνδυάζοντας τις επενδύσεις με εμπορικό ρυθμό, με τη μοναδική αμερικανική ικανότητα για γρήγορη κλιμάκωση».

Καθώς ολοκληρώθηκαν οι παρατηρήσεις του, ο Χέγκσεθ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί να θέσει την Αμερική πάνω απ’ όλα, επιδιώκοντας την ειρήνη μέσω της ισχύος.

«Αναβιώνουμε το ήθος του πολεμιστή, ανοικοδομούμε τον σπουδαίο στρατό μας και — κάθε μέρα — οι πολεμιστές μας αποκαθιστούν [την αποτροπή]», δήλωσε ο Χέγσεθ.

«Οφείλουμε ασφάλεια, ελευθερία και ευημερία στον αμερικανικό λαό και θα τα καταφέρουμε».