Πεζεσκιάν: Η απόφαση για την κατάπαυση του πυρός ελήφθη μετά την αποδοχή του επιθυμητού πλαισίου από τις ΗΠΑ

Θέση για την απόφαση για την κατάπαυση του πυρός πήρε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχτηκαν τους γενικούς όρους της Τεχεράνης πριν από την κατάπαυση του πυρός.

Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Πεζιζκιάν έγραψε ότι «τονίζω για άλλη μια φορά» ότι η απόφαση για κατάπαυση του πυρός «ελήφθη ομόφωνα από τους κύριους πυλώνες του συστήματος και με την έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχτηκαν τις γενικές αρχές και το πλαίσιο που επιθυμεί η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν είπε ότι «αυτή η διαδικασία και η απόφαση θα προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη στο ιρανικό έθνος, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα».