Πεζεσκιάν για Ισπανία: Δείχνει ότι η ηθική και η αφυπνισμένη συνείδηση ​​εξακολουθούν να υπάρχουν στη Δύση

Το δικό του μήνυμα για την κίνηση της Ισπανίας να πάει «κόντρα» στις ΗΠΑ αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν με ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) η κίνηση της Ισπανίας «δείχνει ότι η ηθική και η αφυπνισμένη συνείδηση ​​εξακολουθούν να υπάρχουν στη Δύση».

Spain's responsible conduct in opposing the Zionist-American coalition's flagrant human rights violations and military aggression against countries, including Iran, shows that ethics and awakened consciences still exist in the West.

I commend Spanish officials for their stances.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 4, 2026

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Η υπεύθυνη συμπεριφορά της Ισπανίας στην αντίθεση στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη στρατιωτική επιθετικότητα του σιωνιστικού-αμερικανικού συνασπισμού εναντίον χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, δείχνει ότι η ηθική και η αφυπνισμένη συνείδηση ​​εξακολουθούν να υπάρχουν στη Δύση. Επαινώ τους Ισπανούς αξιωματούχους για τις θέσεις τους.

Τραμπ: Διακόπτω κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία

Να θυμίσουμε, ότι το βράδυ της Τρίτης 4/3 κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τη θέση της Ισπανίας στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

«Η Ισπανία είναι απαίσια. Θα διακόψουμε όλες τις συναλλαγές με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.