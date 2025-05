Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην παγκόσμια κινηματογραφική και τηλεοπτική κοινότητα η είδηση του θανάτου του βραβευμένου σκηνοθέτη Τζέιμς Φόλεϊ. Ο χαρισματικός δημιουργός, γνωστός για την ευρεία γκάμα των έργων του που κυμαίνονταν από το ατμοσφαιρικό «At Close Range» μέχρι τα εμπορικά επιτυχημένα «Fifty Shades», άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από γενναία και πολυετή μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο.

Γεννημένος στις 28 Δεκεμβρίου του 1953, ο Τζέιμς Φόλεϊ κατάφερε μέσα σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες να σφραγίσει με την προσωπική του σκηνοθετική ματιά εμβληματικές στιγμές του αμερικανικού σινεμά και της τηλεόρασης.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπό του στο «Hollywood Reporter», ο οποίος δήλωσε πως ο σκηνοθέτης «έφυγε ειρηνικά στον ύπνο του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα» στην οικία του στο Λος Άντζελες.

Η φιλμογραφία του Φόλεϊ αποτελεί ένα συναρπαστικό μωσαϊκό κινηματογραφικών ειδών και αισθητικών. Στις πρώτες του δουλειές, ξεχώρισε για την ένταση και τον ρεαλισμό του στο «At Close Range» (1986), μια συγκλονιστική ιστορία εγκλήματος με τους Σον Πεν και Κρίστοφερ Γουόκεν.

Ακολούθησε το αριστουργηματικό «Glengarry Glen Ross» (1992), μια κινηματογραφική μεταφορά του βραβευμένου με Πούλιτζερ θεατρικού έργου του Ντέιβιντ Μάμετ, με ένα καστ αστέρων που περιλάμβανε τους Αλ Πατσίνο, Τζακ Λέμον και Κέβιν Σπέισι. Στη συνέχεια, δοκίμασε τις δυνάμεις του στο ψυχολογικό θρίλερ με το «Fear» (1996), το οποίο καθιέρωσε τον Μαρκ Γουόλμπεργκ ως έναν χαρισματικό και απειλητικό κινηματογραφικό παρουσιαστικό.

Στα πιο πρόσφατα χρόνια της καριέρας του, ο Τζέιμς Φόλεϊ ανέλαβε με επιτυχία τη σκηνοθεσία των δύο τελευταίων κεφαλαίων του παγκόσμιου φαινομένου «Fifty Shades of Grey»: το «Fifty Shades Darker» (2017) και το «Fifty Shades Freed» (2018), φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη τη συνέχεια της ερωτικής ιστορίας που είχε κατακτήσει εκατομμύρια θεατών παγκοσμίως.

