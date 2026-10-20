Γαλλία: Συνελήφθησαν πάνω από 2.000 άτομα για τα βίαια επεισόδια – Άνδρες το 95% των δραστών, 13 χρονών ο νεότερος

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν ανακοίνωσε ότι για τα επεισόδια των τελευταίων ημερών έχουν συλληφθεί και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης 2.513 άτομα, ενώ 67 έχουν ήδη καταδικαστεί και οδηγηθεί στις φυλακές. Ερωτηθείς για το προφίλ των συλληφθέντων ο Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι το 95% των δραστών είναι άνδρες και προσέθεσε: «Υπήρχαν ανήλικοι μόλις 13 ετών, μερικές φορές 15 ή 16 ετών, αλλά και πολλοί ενήλικες, το 70% εξ αυτών. Μεταξύ των συλληφθέντων υπάρχουν άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, άτομα που είναι αλλοδαποί, αλλά και άτομα που είναι τέλεια ενσωματωμένα, που είναι Γάλλοι πολίτες».

Ερωτηθείς αν τίθεται θέμα να κηρυχθεί η Γαλλία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο υπουργός δήλωσε ότι «δεν αποκλείει κατ’ αρχήν την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης», αλλά δεν είναι υπέρ αυτής προς το παρόν.

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«Δεν χρειαζόμαστε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν χρειάζεται να στερήσουμε από όλους τους Γάλλους την ατομική τους ελευθερία επειδή έχουμε μερικές χιλιάδες παραβάτες και ταραχοποιούς», τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η «σταθερότητα» και τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας είναι αρκετά. «Τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας τηρήθηκαν από τον γαλλικό πληθυσμό» χθες το βράδυ, πρόσθεσε.

Σύλληψη 40χρονου για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ

Η υποδιεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ και ένας ύποπτος συνελήφθη σήμερα, έγινε γνωστό στο AFP από πηγή της έρευνας.

Ο συλληφθείς, ένας άνδρας 40 ετών, είναι γνωστός για την συμμετοχή του στο ακροαριστερό κίνημα και για βιαιοπραγίες επί προσώπου – φορέα εξουσίας και είναι καταχωρημένος στην κατηγορία S (άτομο που μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια του κράτους), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο 40χρονος είναι «ύποπτος στο γεγονός της πυρκαγιάς» στο δημαρχείο του 19ου αιώνα κατά την διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο των κινητοποιήσεων του Σαββάτου για το κόστος διαβίωσης και συνελήφθη στην Λιμόζ, διευκρίνισε η εισαγγελία.

Το Σάββατο, οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το κόστος διαβίωσης εξετράπησαν σε βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, ανάμεσά τους και η Λιμόζ. Ταραχές ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης και ταραχοποιοί εισέβαλαν στο δημαρχείο για να το πυρπολήσουν.

Το εσωτερικό του παλαιού τμήματος του δημαρχείου, που εγκαινιάσθηκε το 1883, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

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Η στέγη και το καμπαναριό κατέρρευσαν και μόνο το σύγχρονο τμήμα του κτιρίου διασώθηκε από τους πυροσβέστες.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε εξάλλου σύσκεψη με τα συνδικάτα στο πρωθυπουργικό μέγαρο, το Ματινιόν, το πρωί της Τετάρτης. Τα περισσότερα εξ αυτών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ενώ το συνδικάτο CGT καταδίκασε «τη στρατηγική χάους της κυβέρνησης» και προειδοποίησε για «τη σοβαρότητα της κατάστασης στη χώρα».

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Από την πλευρά του ο πρόεδρος της γαλλικής Γερουσίας (από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα) Ζεράρ Λαρσέ επέρριψε ευθέως ευθύνες για τα επεισόδια στην Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, λέγοντας ότι «είναι ένα πολιτικό κόμμα που συμβάλλει στην έκφραση του έθνους, αλλά φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ρητορική μίσους». «Νομίζω ότι μπορεί να τεθεί εκτός νόμου», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γερουσίας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Le Figaro».

Η Νομική Επιτροπή της Γερουσίας ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τη βία, με στόχο να ρίξει φως στις «σημαντικές ελλείψεις στην πρόβλεψη και την προετοιμασία της αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου».

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Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να ανοικοδομήσουν τις κατεστραμμένες δημόσιες υποδομές, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Φρανσουάζ Γκατέλ.

Από την άλλη οι περισσότερες φοιτητικές οργανώσεις ανακοίνωσαν χθες την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν μια ακόμη διαδήλωση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, απαιτώντας βελτίωση των συνθηκών σπουδών. Ανάλογη πρόθεση έχει ανακοινωθεί και από το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων».

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Τέλος η γαλλική κυβέρνηση κάλεσε χθες εκπροσώπους από τις πλατφόρμες Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta και TikTok για να αποτρέψει, όπως ανακοίνωσε, την μεταπώληση αγαθών που κλάπηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών του Σαββατοκύριακου. «Ορισμένοι λιανοπωλητές βλέπουν τα προϊόντα τους σε αυτές τις πλατφόρμες», δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Σερζ Παπέν επισημαίνοντας ότι αυτές οι πλατφόρμες «ανέλαβαν δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων για ιχνηλασιμότητα». Ο υπουργός κάλεσε επίσης τους καταναλωτές να ενεργήσουν υπεύθυνα και πρόσθεσε: «Μόλις υπάρξει οποιαδήποτε υποψία, πρέπει να την αναφέρετε αμέσως».

Ωστόσο οργανώσεις καταναλωτών εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι εφικτή η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας με τις ιντερνετικές πλατφόρμες.

Ανησυχίες εκφράζονται επίσης για ενδεχόμενα επεισόδια απόψε στο Παρίσι λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα της Παρί-Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα για το Champions League.