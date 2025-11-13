Παρατείνεται η κράτηση του Diddy – Καθυστέρηση στην αποφυλάκιση λόγω παραβίασης κανόνων

Στη φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ βρίσκεται ο Sean Diddy Combs και εκτίει την ποινή του, έχοντας καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση για trafficking και συμμετοχή σε πορνεία, ενώ του έχει επιβληθεί και η χρηματική ποινή 500.000 δολαρίων. Όμως προβλέπεται να περάσει περισσότερο χρόνο στη φυλακή διότι παραβίασε κανονισμούς.

Σχεδόν έναν μήνα αργότερα μετατέθηκε η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, έπειτα από αναφορές ότι παραβίασε κανόνες κατά τη διάρκεια της κράτησης του. Αρχικά ο 56χρονος είχε λάβει ποινή φυλάκισης 50 μηνών τον Οκτώβριο, με ημερομηνία αποφυλάκισης την 8η Μαΐου 2028.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ, αυτή η ημερομηνία έχει πλέον μετατεθεί για τις 4 Ιουνίου 2028. Δεν έχει γίνει πλήρως γνωστός ο λόγος της αλλαγής, ωστόσο αυτή η είδηση έρχεται μετά από αναφορές ότι ότι ο Diddy παραβίασε σειρά κανονισμών εντός της φυλακής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΤΜΖ, ο Diddy λίγες ημέρες αφού ξεκίνησε να εκτίει την ποινή του στο Νιου Τζέρσεϊ φέρεται να συνελήφθη για κατανάλωση αλκοόλ. Έπειτα αξιωματούχοι φέρεται να εξέτασαν τη μετακίνηση του σε άλλα πτέρυγα, αλλά τελικά αποφάσισαν να τον αφήσουν στο ίδιο κελί.

«Κυκλοφορούν αρκετές ψευδείς και απερίσκεπτες αναφορές σχετικά με τον Diddy. Δεν έχει παραβιάσει κανέναν κανονισμό της φυλακής. Η νηφαλιότητα και η αυτοπειθαρχία του παραμένουν προτεραιότητες και τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη», ανέφερε από την πλευρά του ο δικηγόρος του, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CBS News, o Diddy φέρεται να παραβίασε ξανά κανονισμό όταν πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση από τη φυλακή, κάτι που απαγορεύεται ρητά. Αν και κινδύνευε να χάσει τα δικαιώματα τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο δικηγόρος του του υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση.

«Συμμετέχει στο πρόγραμμα απεξάρτησης και εργάζεται στη βιβλιοθήκη στο παρεκκλήσι της φυλακής. Η τηλεφωνική κλήση έγινε από δικηγόρο και προστατεύεται από το δικηγορικό απόρρητο», κατέληξε.