Τρόμος στο Μεξικό: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τα πάντα στο πέρασμα του – Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και ράντσα (βίντεο)

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την πολιτεία Κοαουίλα στο βόρειο Μεξικό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Το ακραίο φαινόμενο εκδηλώθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου, με τους θυελλώδεις ανέμους να παρασύρουν στέγες, να διαλύουν κατασκευές και να προκαλούν σοβαρές φθορές σε ράντσα, στάβλους και άλλες υποδομές της περιοχής.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος προκαλεί καταστροφές στο πέρασμά του.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και πραγματοποιούν ελέγχους για την πλήρη αποτίμηση των ζημιών, ενώ συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις καταγραφής και αποκατάστασης των καταστροφών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί λόγω του ενδεχομένου νέων ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.