Τρόμος στο Μεξικό: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τα πάντα στο πέρασμα του – Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και ράντσα (βίντεο)
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την πολιτεία Κοαουίλα στο βόρειο Μεξικό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Το ακραίο φαινόμενο εκδηλώθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου, με τους θυελλώδεις ανέμους να παρασύρουν στέγες, να διαλύουν κατασκευές και να προκαλούν σοβαρές φθορές σε ράντσα, στάβλους και άλλες υποδομές της περιοχής.
🚨🌪️ Large tornado spotted in Coahuila, Mexico during severe storms. #Tornado #StormChaser #Storm #ExtremeWeather https://t.co/8S3o0iSGaI pic.twitter.com/qGH30Za8IT— The Globe & News (@TheGlobeNewt) May 28, 2026
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος προκαλεί καταστροφές στο πέρασμά του.
A few days ago a monster #tornado hit #Coahuila, #Mexico.
There isn't much documentation on the area, so the question is, how active are tornadoes here??#weather #severewxpic.twitter.com/yzTjP3ooGD— DannyWXChaser (@DannyWXChaser) May 29, 2026
Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και πραγματοποιούν ελέγχους για την πλήρη αποτίμηση των ζημιών, ενώ συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις καταγραφής και αποκατάστασης των καταστροφών.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί λόγω του ενδεχομένου νέων ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.
