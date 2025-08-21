Ουκρανικό: Ο Τραμπ βιάζεται και πιέζει τον Πούτιν για συμφωνία – Το άτυπο τελεσίγραφο για τη συνάντηση με Ζελένσκι

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στο διπλωματικό πεδίο με επίκεντρο μια συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουν, Ρωσία και Ουκρανία, μέχρι να φτάσουν σε μία συμφωνία που θα τελειώσει τον πόλεμο είναι μακρύς και γεμάτος εμπόδια και παγίδες.

Η ανταλλαγή εδαφών και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι στο τραπέζι, ενώ μέχρι στιγμής η Μόσχα κρατάει κλειστά τα χαρτιά της, με το τετ α τετ των προέδρων Ουκρανίας και Ρωσίας να είναι αβέβαιο.

Από την πλευρά του, βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι θέλει αυτή η συνάντηση να γίνει το συντομότερο δυνατό, ώστε να χρεωθεί ως αποτελεσματική η σύνοδος με τους ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ φαίνεται να έχει δώσει διορία 15 ημερών προς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να αποφασίσει αν θα δεχτεί μια συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Πούτιν δήλωσε ανοιχτός σε μια διμερή συνάντηση χωρίς την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστη η τοποθεσία μιας τέτοιας συνάντησης, εάν και εφόσον γίνει.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την πρόταση του Κρεμλίνου, οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν στην Μόσχα, ενώ σύμφωνα με το Politico, ο Τραμπ φέρεται να είχε συνομιλία με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν για να γίνει διμερής στην Βουδαπέστη.

Πάντως, και η Γενεύη δήλωσε έτοιμη να φιλοξενήσει τις συνομιλίες, με τις ελβετικές αρχές να εγγυώνται πως θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ασυλία στον Πούτιν, για τον οποίο έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης . Υπάρχουν αναφορές για τη Βιέννη αλλά και για την Κωνσταντινούπολη.

Επίσης, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Για την ώρα, σύμφωνα και με αναλυτές, ο Πούτιν δεν φαίνεται έτοιμος να συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του.

Σε κάθε περίπτωση, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, θέτοντας το θέμα της μόνιμης ειρηνευτικής διαδικασίας, αντί να επιδιώκει ενεργά μια συμφωνία.

Έντονες ζυμώσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Παράλληλα, εντείνονται οι διαβουλεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκλείει το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν Αμερικανοί στρατιώτες σε Ουκρανικό έδαφος και τονίζει ότι μπορεί να υπάρξει βοήθεια από αέρος, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, σε τηλεδιάσκεψη, έθεσαν χθες επί τάπητος το σχέδιο των εγγυήσεων, εξετάζοντας και την παράμετρο συλλογικής προστασίας της Ουκρανίας στα πρότυπα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Ο Ρώσος υπουργός εξωτερικών, δηλώνει ότι η Μόσχα είναι υπέρ αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας, αλλά θεωρεί προαπαιτούμενο τη συμμετοχή της Μόσχας στις σχετικές συνομιλίες: «Πιστεύω ότι η Δύση και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ, κατανοούν πολύ καλά ότι η σοβαρή συζήτηση για θέματα ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι εντελώς μη ρεαλιστική και ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά».

Σε δηλώσεις του σε εκπομπή του Fox News, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που θα πρέπει να έχουν «τη μερίδα του λέοντος» των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, σε πόλεμο με τη Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022, για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» σε αυτή την περίπτωση, δήλωσε ο κ. Βανς και πρόσθεσε: «Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε αν είναι απαραίτητο για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Όμως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαβουλεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας γίνονται την ώρα που η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία και εξαπέλυσε την μεγαλύτερη επίθεσή της εδώ και έναν μήνα, σε πέντε πόλεις