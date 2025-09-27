Ουκρανία: Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια – Είναι χωρίς ρεύμα για πάνω από 3 ημέρες

Συναγερμός σήμανε ξανά στην Ουκρανία καθώς το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια που τελεί υπό ρωσική κατοχή είναι χωρίς ρεύμα τις τελευταίες 3 μέρες.

Το γεγονός έχει προκαλέσει ανησυχία συνολικά στην Ευρώπη καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στην εγκατάσταση των έξι αντιδραστήρων, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία. Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των συστημάτων ψύξης, μετά την διακοπή της τελευταίας γραμμής ηλεκτροδότησης

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), χαρακτήρισε την κατάσταση ως «βαθιά ανησυχητική».

Ο ρόλος του Κρεμλίνου – Τι λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι

Εμπειρογνώμονες της Δύσης φαίνεται να βλέπουν μία προσπάθεια από την ρωσική πλευρά να πιέσει κατασκευάζοντας μία τεχνική κρίση σε ένα ευαίσθητο σημείο του μετώπου στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία λαμβάνει μέτρα υψηλού κινδύνου για να θέσει σε λειτουργία τουλάχιστον έναν αντιδραστήρα παρά τις συνθήκες πολέμου.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πυρηνικό σταθμό ως διαπραγματευτικό χαρτί», δήλωσε ένας Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος, ενώ ένας ειδικός στην Greenpeace δήλωσε ότι η ρωσική κατοχή έχει εισέλθει σε «μια νέα κρίσιμη και δυνητικά καταστροφική φάση».

Οι δοκιμές αντοχής που διεξήγαγαν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές μετά την καταστροφή του ιαπωνικού αντιδραστήρα στη Φουκουσίμα το 2011 έδειξαν ότι ένας πυρηνικός σταθμός θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για 72 ώρες. Η υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου δεν έχει δοκιμαστεί, ανέφεραν ουκρανικές πηγές σύμφωνα με τον Guardian.

Η Ρωσία κατέλαβε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τον Μάρτιο του 2022 και οι αντιδραστήρες του τέθηκαν σε ψυχρή διακοπή λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Η Ουκρανία θεωρεί τον πυρηνικό σταθμό δικό της, ο Τραμπ προσπάθησε να υπονοήσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο, ενώ το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι θέλει να επανεκκινήσει όλους τους αντιδραστήρες και να τους συνδέσει με το ρωσικό δίκτυο.

Την Τρίτη, η γραμμή υπέστη ζημιές στη ρωσική πλευρά, περίπου ένα μίλι από το εργοστάσιο. Οι Ρώσοι χειριστές του εργοστασίου δήλωσαν ότι οι προσπάθειες επισκευής «περιπλέκονταν από τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Ο Γκρόσι είπε ότι η απώλεια εξωτερικής ενέργειας «αυξάνει την πιθανότητα πυρηνικού ατυχήματος».

«Επτά από τις 18 διαθέσιμες γεννήτριες τροφοδοτούν την ψύξη επί τόπου, αλλά εάν παρουσιάσουν βλάβη», ανέφεραν ουκρανικές πηγές, «υπάρχει κίνδυνος το πυρηνικό καύσιμο στους έξι αντιδραστήρες να θερμαίνεται ανεξέλεγκτα για μια περίοδο εβδομάδων, οδηγώντας σε τήξη του πυρηνικού σταθμού».

Η ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την Greenpeace έδειξε 190 χιλιόμετρα κατασκευών από το ρωσικό δίκτυο ηλεκτρισμού στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη Μαριούπολη, αν και δεν είναι σαφές εάν έχει γίνει τελική σύνδεση με τον σταθμό παραγωγής ενέργειας.

Άλλες δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι οι Ρώσοι έχτισαν ένα φράγμα κατά μήκος ενός καναλιού εισόδου στην περιοχή το καλοκαίρι, προκειμένου να δημιουργήσουν μια μικρότερη, πιο ασφαλή πηγή νερού. Οι πυρηνικοί ειδικοί της Greenpeace πιστεύουν ότι υπάρχει αρκετό νερό διαθέσιμο για να θέσει η Ρωσία σε λειτουργία έναν από τους έξι αντιδραστήρες.