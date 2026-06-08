Φιλιππίνες: Σεισμός “μαμούθ” 7,8 Ρίχτερ – Τουλάχιστον 8 νεκροί, κατέρρευσαν κτίρια (βίντεο)

Σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στοίχισε τη ζωή ο τεράστιος σεισμός των 7,8 βαθμών που καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες, χωρίς όμως να υπάρχει προς το παρόν επίσημη επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, τραυματίστηκαν αρκετά άτομα ακόμα, ενώ επικρατεί αγωνία για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς κατέρρευσαν κτίρια.

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«Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο. #BREAKING: Tsunami Warnings Issued Across Asia After Powerful 7.8 Quake Near Philippines



Tsunami warnings have been issued across parts of Asia after a powerful 7.8-magnitude earthquake struck off the coast of Mindanao in the southern Philippines.

The quake occurred shortly… pic.twitter.com/rG34S9DZs7— upuknews (@upuknews1) June 8, 2026

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), η ισχυρή δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εντόπισε το επίκεντρο περίπου 24,7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Μπουρίας, σε βάθος 35 χιλιομέτρων.

WATCH: Major earthquake brings down building in General Santos City, Philippines pic.twitter.com/AA7pX3rZwa— Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

Video shows building collapse following the powerful earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Nf7k6TYSAZ— Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026

Buildings collapse in Mindanao as a powerful 7.8 magnitude earthquake rocks the Philippines pic.twitter.com/bEZWRLHlfs ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 8, 2026

Αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον πέντε θανάτους στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, στη νήσο Μιντανάο (νότια).

Ο Αγκριπίνο Ντασέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην πόλη, ανέφερε πως ακόμη οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση των ζημιών στην πόλη και να επαληθεύσουν πόσα είναι τα θύματα.

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Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι έως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα και να μετακινηθούν σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία, καθώς οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς εκφράζονται φόβοι για ισχυρούς μετασεισμούς τις επόμενες ώρες.