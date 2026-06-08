Στον Άρειο Πάγο ο Δημήτρης Πλακιάς και ο Άρης Μασσαλής για επαναληπτική κατάθεση – Παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κατά του Καραμανλή

Το κατώφλι του Αρείου Πάγου πέρασαν πριν από λίγο ο Δημήτρης Πλακιάς και ο Άρης Μασσαλής, προκειμένου να καταθέσουν εκ νέου στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών. Η παρουσία τους αφορά επαναληπτική κατάθεση που συνδέεται με τη διαδικασία παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες προσέρχονται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών προκειμένου να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν στοιχεία που σχετίζονται με τις θέσεις και τα αιτήματα των οικογενειών των θυμάτων, στο πλαίσιο της εξέλιξης της ποινικής διαδικασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις συνεχιζόμενες νομικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από συγγενείς θυμάτων και εκπροσώπους τους, οι οποίοι ζητούν την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών και την απόδοση δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα στα δικαστήρια της παλαιάς σχολής Ευελπίδων τρέχει η δίκη για την σύμβαση 717.

Μια υπόθεση που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία.

Οι διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις επόμενες δικαστικές κινήσεις και στις αποφάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο της έρευνας.