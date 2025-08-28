Σφοδρή επίθεση της Ρωσίας με drones και πυραύλους στο Κίεβο – Τουλάχιστον 10 νεκροί, ζημιές και στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ (βίντεο)

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 38 τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τη ρωσική επίθεση που εξαπολύθηκε τη νύχτα, ενώ πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε. 💔Kyiv under massive attack by Russian missiles and drones #CrimesAgainstHumanity #ukraine pic.twitter.com/hBubhxib6L— Hope For Ukraine (@hopeforukraine) August 28, 2025 russian terrorists "want peace again" – Kyiv now.

5:44 – 3 dead already, including a 14-year-old child, 12 injured including 3 children. People are screaming under the rubble of their houses pic.twitter.com/7pG2CyB5ak August 28, 2025

Κατά τη διάρκεια της μαζικές επίθεσης στην ουκρανική πρωτεύουσα, υπέστη ζημιές και το κτίριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, η οποία δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες στο X. The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.



I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror.



Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ— Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε. Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 28, 2025

Παράλληλα, ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο είχε κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς, ανάμεσά τους δύο παιδιά, ενώ είχε προσθέσει ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τριάντα νοσηλεύονται.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές, ισχυρές εκρήξεις, ενώ είδαν έναν πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος.

Η στιγμή της επίθεσης: Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου επεσήμανε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones και πυραύλους – βαλλιστικούς, κρουζ και υπερηχητικούς—και έπληξε στόχους σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες της πρωτεύουσας.

Πολλά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους μία πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε παγιδεύοντας ενοίκους στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές, ενώ δεκάδες οχήματα καταστράφηκαν και επλήγη ένα εμπορικό κέντρο στην κεντρική συνοικία του Κιέβου.

«Ορίστε όλα όσα πρέπει κανείς να γνωρίζει για το κράτος τρομοκράτη, για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και την ‘επιθυμία’ τους για ειρήνη», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ προσωπάρχης του Ζελένσκι στο Telegram.