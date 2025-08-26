Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ζελένσκι: «Οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να επιταχυνθούν»

Όλα όσα είπε ο Ουκρανός πρόεδρος με τον επικεφαλή γενικού επιτελείου της Βρετανίας

Ζελένσκι: «Οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να επιταχυνθούν»
Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες τους για την κατάρτιση των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πρέπει να εντείνουμε τα μέγιστα το έργο μας και να διασφαλίσουμε σαφήνεια και διαφάνεια σε ό,τι σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Βρετανίας Τόνι Ραντάκιν.

