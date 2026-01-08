Ουκρανία: Ρωσική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς το νερό περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά
Οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί
Περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ουκρανία αντιμετώπισαν προβλήματα υδροδότησης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα.
Οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί αλλά περίπου 20.000 νοικοκυριά δεν έχουν ακόμη νερό και 250.000 δεν έχουν θέρμανση, προσέθεσε ο Κουλέμπα.
