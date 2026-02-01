Ουκρανία: Πάνω από δώδεκα νεκροί εργάτες σε χτύπημα από ρωσικό drone

Μια φονική ρωσική επίθεση με drone σημειώθηκε την Κυριακή (01/02) στην Ουκρανία, όταν το UAV χτύπησε ένα λεωφορείο που μετέφερε εργάτες από ορυχείο στην επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ. Η επίθεση είχε τραγικό αποτέλεσμα, με 12 νεκρούς και 7 τραυματίες.

Η ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε σε λεωφορείο που ανήκε σε εταιρεία της περιοχής Πάβλογκραντ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Ουκρανών αξιωματούχων. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Τερνίβκα, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου, και στόχευσε εργαζομένους της DTEK, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Ουκρανίας.

Η εταιρεία DTEK επιβεβαίωσε ότι οι εργάτες που έγιναν στόχος της επίθεσης επιστρέφονταν από τις βάρδιές τους, με 15 εργαζόμενους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους 7 να τραυματίζονται. Ο απολογισμός αυτός δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί επίσημα από τις ουκρανικές αρχές.

Ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμίχαλ καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «κυνική» και «στοχευμένη», τονίζοντας ότι αυτή ήταν επίθεση κατά εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ.

Η επίθεση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την πραγματοποίηση δεύτερου γύρου τριμερών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Παράλληλα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιδρομές σε μαιευτήριο και κατοικίες στη Ζαπορίζια, πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.