Ουκρανία: Οι εγγυήσεις των “Προθύμων” που ανοίγουν τον δρόμο για την ειρηνευτική διαδικασία – Στο επίκεντρο η ευθυγράμμιση με τις ΗΠΑ

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα (6/1) στο Παρίσι μια σειρά “ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας”, όπως μεταξύ άλλων η προτεινόμενη ανάπτυξη “πολυεθνικής δύναμης” μετά το τέλος των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, μια μακρινή προοπτική δεδομένων των διαφωνιών με τη Μόσχα που είναι βαθιές.

Οι εγγυήσεις αυτές, που επικυρώθηκαν σε κοινή διακήρυξη των 35 χωρών του “Συνασπισμού των Προθύμων”, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και για να προστατεύσουν την Ουκρανία από μια νέα επίθεση από τη Ρωσία, την οποία το Κίεβο θεωρεί βέβαιη.

Ο μηχανισμός εποπτείας της κατάπαυσης του πυρός θα τεθεί “υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών”, δηλώνουν στη διακήρυξη αυτή οι χώρες του συνασπισμού, κυρίως ευρωπαϊκές, μετά τη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι στην οποία συμμετείχαν επίσης δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι “το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει παράδοση της Ουκρανίας και ότι ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει νέα απειλή για την Ουκρανία”.

Ο Μακρόν υπέγραψε μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μια δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία μετά τη κατάπαυση του πυρός.

Η δύναμη αυτή, η οποία μελετάται εδώ και μήνες υπό τη Γαλλία και τη Βρετανία, θα συγκροτηθεί από τις χώρες του Συνασπισμού των Προθύμων.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι ο Συνασπισμός των Προθύμων σημείωσε νέα πρόοδο στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και υπογράμμισαν τον υψηλό βαθμό ευθυγράμμισης μεταξύ της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και άλλων εταίρων όσον αφορά τα μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση διαρκούς και δίκαιης ειρήνης. Υπενθύμισε από την πλευρά της, σε ανακοίνωση, την άρνησή της να σταλούν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Αντιθέτως η Γερμανία, δια του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι θα μπορούσε να στείλει δυνάμεις, αλλά μόνο στο έδαφος χώρας του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία με πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές επί του πεδίου.

“Θα βοηθήσουμε με τις πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ επί του πεδίου. Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός”, δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι κατά τη διάρκεια συνόδου του Συνασπισμού των Προθύμων.

Η Ισπανία θα προτείνει τη στρατιωτική της βοήθεια για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία αφότου υπάρξει διαπραγμάτευση για εκεχειρία εκεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά τη σύνοδο των συμμάχων της Ουκρανίας στο Παρίσι. “Η ισπανική κυβέρνηση θα προτείνει να ανοίξουμε την πόρτα στη στρατιωτική συμμετοχή στην Ουκρανία”, δήλωσε προσθέτοντας ότι θα συζητήσει μια τέτοια εμπλοκή με τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα στη χώρα του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ικανοποίηση για την εκπόνηση “ουσιαστικών εγγράφων” που αφορούν τις δυτικές εγγυήσεις ασφάλειας, σημειώνοντας παράλληλα ότι αρκετά θέματα παρέμειναν ανοιχτά.

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, φάνηκε επίσης αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι οι εγγυήσεις είχαν “οριστικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό”.

“Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιτύχουμε την ειρήνη, αλλά η ειρήνη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πρόοδο που σημειώθηκε εδώ σήμερα”, δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, η Ρωσία αντιτίθεται στα περισσότερα μέτρα που προτείνουν οι σύμμαχοι του Κιέβου, κυρίως στην ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος.

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι θα χρειαστεί “σίγουρα να γίνουν συμβιβασμοί” για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, και υποσχέθηκε ότι οι σύμμαχοί του θα κάνουν ό,τι μπορούν “για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα”.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι οι εταίροι που συζητούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δεν έχουν προσδοκίες για παρουσία πολωνικών στρατευμάτων στη χώρα.

Σε τηλεοπτικά σχόλια μετά τη συνάντηση στο Παρίσι, ο Τουσκ δήλωσε ότι το Κίεβο μιλά σοβαρά για συμβιβασμό στον πόλεμό του με τη Ρωσία και ότι η αλληλεγγύη πρέπει να διατηρηθεί στη διατλαντική πίεση στη Μόσχα. Πρόσθεσε ότι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ουκρανική σύγκρουση, η οποία προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, φαίνεται να έχει εξασφαλιστεί.

Ζελένσκι: “Διατεθειμένες και οι ΗΠΑ να συνδράμουν στις εγγυήσεις ασφαλεία”

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα από το Παρίσι την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το Ουκρανικό, υπογραμμίζοντας πως είναι εξαιρετικά σημαντική η ύπαρξη γραπτών δεσμεύσεων για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο αμέσως μετά την επίτευξη ειρήνης με τη ρωσική πλευρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης πως οι ΗΠΑ δηλώνουν διατεθειμένες να συνδράμουν και αυτές την Ουκρανία.

Από αμερικανικής πλευράς, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε πως η ιδιαίτερη σημασία της σημερινής απόφασης έγκειται στο ότι η Ουκρανία γνωρίζει πλέον πως από τη στιγμή που θα επιτευχθεί ειρήνη με τη Ρωσία, η ειρήνη αυτή θα είναι οριστική.