Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συζήτησε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η τηλεφωνική συνομιλία επικεντρώθηκε στη συνεργασία με τις ΗΠΑ για επιπλέον κυρώσεις

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συζήτησε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για κυρώσεις κατά της Ρωσίας
EPA
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον ενημέρωσε για τη συνεργασία των συμμάχων με τις ΗΠΑ στο ζήτημα της ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας . 

Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ότι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας ο ίδιος και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησαν επίσης το θέμα των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας και την υποστήριξη των παιδιών της Ουκρανίας.

