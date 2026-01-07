Ουκρανία: Ο ΥΠΕΞ Σιμπίχα χαιρετίζει τη σύλληψη ρωσικού τάνκερ στον Βόρειο Ατλαντικό

Ο Oυκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα πως το Κίεβο χαιρετίζει τη σύλληψη από τις ΗΠΑ ενός υπό ρωσική σημαία πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

«Η σύλληψη πλοίου με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό υπογραμμίζει τον αποφασιστικό, ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ και του προέδρου Τραμπ», αναφέρει ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Χαιρετίζουμε μια τέτοια προσέγγιση στην αντιμετώπιση της Ρωσίας: δράση, όχι φόβος. Αυτό αφορά επίσης την ειρηνευτική διαδικασία και την προσπάθεια επίτευξης διαρκούς ειρήνης», συμπλήρωσε.