Ουκρανία: Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν σκοτώθηκε σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Τι ανακοίνωσαν οι δημοσιογραφικές ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ

DEBATER NEWSROOM

Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, ηλικίας 37 ετών, σκοτώθηκε σήμερα στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν οι δημοσιογραφικές ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ.

Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο Χεόρχιι Ιβαντσένκο, τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, ανέφεραν οι Ευρωπαϊκή και Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις οποίες η επίθεση διεξήχθη γύρω στις 10.20 σήμερα το πρωί.

