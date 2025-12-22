Ουκρανία: H Ρωσία βλέπει “αργή πρόοδο” στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Η Ρωσία έκανε σήμερα λόγο για «αργή πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλοντας παράλληλα τις «κακόβουλες απόπειρες» ορισμένων χωρών να οδηγήσουν σε αποτυχία τις συνομιλίες.

«Παρατηρούμε αργή πρόοδο. Συνοδεύεται από εξαιρετικά δυσοίωνες και κακόβουλες απόπειρες μιας ομάδας χωρών που ασκούν επιρροή που έχουν ως στόχο να τορπιλίσουν αυτές τις προσπάθειες και να εκτροχιάσουν τη διπλωματική διαδικασία» είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία.

Ο Ριαμπκόφ επαίνεσε τη βούληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για εξεύρεση «λύσεων που θα αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης και θα έχουν διάρκεια», επικρίνοντας τη στάση ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο σχέδιο της Ουάσινγκτον, που παρουσιάστηκε πριν από περίπου ένα μήνα και αποτελεί έκτοτε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Μια ρωσοαμερικανική συμφωνία για την Ουκρανία «είναι αυτό που φοβούνται τόσο οι αντίπαλοί μας στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσας οι οποίοι, ακόμη και στους χειρότερους εφιάλτες τους, δεν μπορούν να φανταστούν τα αποτελέσματα για τα οποία εργαζόμαστε», πρόσθεσε. «Θα συνεχίσουμε να προχωρούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας», κατέληξε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Νέες συνομιλίες επί του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, με ξεχωριστές συναντήσεις της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τους απεσταλμένους της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Αν και αυτός ο τελευταίος κύκλος των διαπραγματεύσεων δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία χαιρέτισαν τις συνομιλίες χαρακτηρίζοντάς τις «παραγωγικές και εποικοδομητικές».