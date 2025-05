Νεκρά έπεσαν δύο μέλη του προσωπικού της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον κοντά στο Εβραϊκό Μουσείο της πόλης, με τον δράστη της επίθεσης να συλλαμβάνεται λίγη ώρα αργότερα.

Ο άνδρας και η γυναίκα, που ήταν ζευγάρι, δέχθηκαν πυροβολισμούς γύρω στις 21:00 το βράδυ (τοπική ώρα) καθώς έφευγαν από εκδήλωση που πραγματοποιούνταν στο μουσείο. Μάλιστα, σύμφωνα με το NBC News, το ζευγάρι σκόπευε να αρραβωνιαστεί σε λίγο καιρό στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αρχηγού της τοπικής Αστυνομίας και άλλες μαρτυρίες, ο δράστης, ο οποίος περίμενε βαδίζοντας νευρικά έξω από το μουσείο, πλησίασε μια παρέα τεσσάρων ατόμων που αποχωρούσε από την εκδήλωση και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας θανάσιμα το ζευγάρι.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να μπει στο κτίριο, όπου τον ακινητοποίησαν μέλη του προσωπικού ασφαλείας.

Κατά τη σύλληψή του, ο 30χρονος άνδρας, που ονομάζεται Ελάιας Ροντρίγκες και είναι από το Σικάγο, φώναζε συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Η στιγμή της σύλληψης του δράστη:

Ο Στιβ Τζένσεν, υποδιευθυντής του FBI στην Ουάσινγκτον, πρόσθεσε ότι το Τμήμα Ανθρωποκτονιών θα «εξετάσει αν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια» και αν το κίνητρο της επίθεσης βασιζόταν σε «έγκλημα μίσους».

