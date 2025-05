Δύο υπάλληλοι της Ισραηλινής Πρεσβείας πυροβολήθηκαν και έπεσαν νεκροί το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ.

Η Νοέμ έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, λίγη ώρα μετά την επίθεση έξω από το Capital Jewish Museum, το οποίο βρίσκεται μόλις λίγα βήματα από τα γραφεία του FBI στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims.



We will bring this depraved perpetrator to justice.