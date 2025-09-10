Οργή Τραμπ για τη δολοφονία της Ουκρανής στο μετρό: Ζητά θανατική ποινή για τον δράστη

Σάλο έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η άγρια δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα, Ιρίνα Ζαρούτσκα, μέσα σε συρμό του μετρό στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Ο κατηγορούμενος, Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, 34 ετών, με βεβαρημένο παρελθόν και ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων, αντιμετωπίζει κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με οργή, κάνοντας δηλώσεις που προκάλεσαν ευρύ πολιτικό διάλογο. Χαρακτήρισε το βίντεο της επίθεσης «σοκαριστικό» και τόνισε:

«Υπάρχουν κακοί άνθρωποι και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Αν δεν το κάνουμε, δεν έχουμε χώρα.»

Ζήτησε θανατική ποινή

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ απαίτησε την επιβολή της θανατικής ποινής στον δράστη, χαρακτηρίζοντάς τον «ζώο» και ζητώντας «γρήγορη δίκη χωρίς άλλη επιλογή». «Όταν έχουμε φρικτούς φόνους, πρέπει να αναλαμβάνουμε φρικτές ενέργειες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στις πολιτικές «εγγύησης χωρίς μετρητά», κατηγορώντας τις Δημοκρατικές πολιτείες ότι αφήνουν ελεύθερους επικίνδυνους κακοποιούς που απειλούν την κοινωνία.

Οι «24 από τις 25 πολιτείες»

Ο Τραμπ επεξέτεινε την κριτική του σε εθνικό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι η εγκληματικότητα συνδέεται άμεσα με τη διοίκηση των Δημοκρατικών.

«Οι 24 από τις 25 πιο επικίνδυνες πολιτείες της Αμερικής διοικούνται από Δημοκρατικούς. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών τους», δήλωσε, συνδέοντας τη δολοφονία με την ευρύτερη στρατηγική του για «νόμο και τάξη».

Πολιτική αντιπαράθεση

Η τοποθέτηση του Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Δημοκρατικοί αξιωματούχοι τον κατηγορούν ότι εργαλειοποιεί μια τραγωδία για να προωθήσει την ατζέντα του υπέρ της καταστολής και της θανατικής ποινής, ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει κυρίως την αποτυχία του συστήματος να διαχειριστεί εγκαίρως άτομα με σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

Η υπόθεση έχει ανοίξει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης γύρω από την εγκληματικότητα, την κοινωνική πολιτική και τον ρόλο της Δικαιοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.