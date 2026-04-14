Άρχισαν οι απευθείας συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ για εκεχειρία – Για «ιστορική ευκαιρία» κάνει λόγο ο Μάρκο Ρούμπιο

Στην Ουάσινγκτον ξεκίνησαν στις 6:00 (ώρα Ελλάδας) οι πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επαφές πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και χαρακτηρίζονται από την Ουάσινγκτον ως «ανοιχτές, άμεσες και υψηλού επιπέδου». Πρόκειται για την πρώτη τόσο ευθεία διπλωματική επικοινωνία των δύο πλευρών από το 1993.

Στη διαδικασία συμμετέχουν οι πρέσβεις Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και η Αμερικανίδα πρέσβειρα στον Λίβανο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία», επισημαίνοντας ότι, αν και οι άμεσες λύσεις δεν είναι ρεαλιστικές, μπορεί να τεθούν οι βάσεις για ουσιαστική πρόοδο.

Ατζέντα με έμφαση στην αποκλιμάκωση

Οι ΗΠΑ λειτουργούν ως διαμεσολαβητής με στόχο τη μείωση της έντασης που έχει κλιμακωθεί λόγω της σύγκρουσης Ισραήλ–Χεζμπολάχ.

Στο τραπέζι βρίσκονται ζητήματα κατάπαυσης του πυρός, ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και πιθανές κατευθύνσεις για μια ευρύτερη συμφωνία ασφάλειας. Η αμερικανική πλευρά υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ και όχι με τον Λίβανο συνολικά.

Διαφορετικές προσεγγίσεις Ισραήλ και Βηρυτού

Το Ισραήλ προσέρχεται χωρίς πρόθεση αποδοχής άμεσης εκεχειρίας, επιμένοντας στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και εξετάζοντας ακόμη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων ζωνών ασφαλείας στον νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Λίβανος αντιμετωπίζει τις συνομιλίες ως προκαταρκτική διαδικασία για παύση των εχθροπραξιών, παρά τη μειωμένη διαπραγματευτική του ισχύ.

Απόρριψη των συνομιλιών από τη Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις, κάνοντάς λόγο για «άσκοπες» συνομιλίες που ευνοούν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εθνική συναίνεση και ότι η διαδικασία δεν μπορεί να επιβληθεί εν μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Συνεχιζόμενες επιχειρήσεις και αβέβαιο αποτέλεσμα

Παράλληλα με τις συνομιλίες, το Ισραήλ συνεχίζει επιχειρησιακή δραστηριότητα στον Λίβανο, με αναφορές για 13 ταυτόχρονες ενέργειες. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι, παρά το υψηλό επίπεδο της συνάντησης, η προοπτική άμεσης συμφωνίας παραμένει αβέβαιη, καθώς η κατάσταση στο πεδίο επηρεάζει καθοριστικά τις διαπραγματευτικές θέσεις των δύο πλευρών.