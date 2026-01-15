Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ολλανδία: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Ουτρέχτης – Πληροφορίες για τραυματίες (Βίντεο)

Συναγερμός στις Αρχές

Ολλανδία: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Ουτρέχτης – Πληροφορίες για τραυματίες (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:31

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 15/1 στο κέντρο της Ουτρέχτης της Ολλανδίας όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Συγκεκριμένα, από την έκρηξη προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γραφείου έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο ANP τραυματίστηκε ένα άτομο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα σπίτι στο Visschersteeg. Η πυροσβεστική υπηρεσία επιχειρεί στην πυρκαγιά σε πολύ μεγάλη έκταση και η περιοχή ασφαλείας είναι σε επίπεδο συναγερμού GRIP 1. Πολλές μονάδες έχουν κληθεί για να βοηθήσουν. Συνεπώς, όλοι καλούνται να δώσουν χώρο στις ομάδες έκτακτης ανάγκης και να μην πλησιάσουν την περιοχή του συμβάντος. Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες» αναφέρει η ανακοίνωση.

Δείτε βίντεο

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ