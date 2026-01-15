Ολλανδία: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Ουτρέχτης – Πληροφορίες για τραυματίες (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 15/1 στο κέντρο της Ουτρέχτης της Ολλανδίας όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Συγκεκριμένα, από την έκρηξη προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γραφείου έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο ANP τραυματίστηκε ένα άτομο.

«Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα σπίτι στο Visschersteeg. Η πυροσβεστική υπηρεσία επιχειρεί στην πυρκαγιά σε πολύ μεγάλη έκταση και η περιοχή ασφαλείας είναι σε επίπεδο συναγερμού GRIP 1. Πολλές μονάδες έχουν κληθεί για να βοηθήσουν. Συνεπώς, όλοι καλούνται να δώσουν χώρο στις ομάδες έκτακτης ανάγκης και να μην πλησιάσουν την περιοχή του συμβάντος. Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες» αναφέρει η ανακοίνωση.

Δείτε βίντεο

Flinke brand in Utrecht… ging knal aan vooraf. pic.twitter.com/LPpvVuP6uH January 15, 2026