Ολλανδία: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Ουτρέχτης – Πληροφορίες για τραυματίες (Βίντεο)
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη 15/1 στο κέντρο της Ουτρέχτης της Ολλανδίας όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.
Συγκεκριμένα, από την έκρηξη προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γραφείου έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο ANP τραυματίστηκε ένα άτομο.
«Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα σπίτι στο Visschersteeg. Η πυροσβεστική υπηρεσία επιχειρεί στην πυρκαγιά σε πολύ μεγάλη έκταση και η περιοχή ασφαλείας είναι σε επίπεδο συναγερμού GRIP 1. Πολλές μονάδες έχουν κληθεί για να βοηθήσουν. Συνεπώς, όλοι καλούνται να δώσουν χώρο στις ομάδες έκτακτης ανάγκης και να μην πλησιάσουν την περιοχή του συμβάντος. Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες» αναφέρει η ανακοίνωση.
Δείτε βίντεο
BREAKING : A powerful explosion triggered a major fire streets of Utrecht, Netherlands forcing evacuations, Dutch authorities said a possible gas leak, though investigations are ongoing; there is no immediate link to terrorism, amid the Netherlands reporting over 1,500 explosive… pic.twitter.com/9mmwi1b1GJ— Dhruv Mishra (@DhruvMishra1607) January 15, 2026
