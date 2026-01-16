Ολλανδία: Εφιάλτης για φοιτητές που υποχρεώθηκαν να ζήσουν με μετανάστες και αυτοί τους βίαζαν και τους κακοποιούσαν

Σοκάρει η είδηση που ήρθε που στο φως της δημοσιότητας στην Ολλανδία, με φοιτητές να ζουν υποχρεωτικά με μετανάστες στο ίδιο κτίριο, οι οποίοι τους βίαζαν και τους κακοποιούσαν επί χρόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η DailyMail οι φοιτητές αναγκάστηκαν να ζήσουν δίπλα-δίπλα με 125 πρόσφυγες για να βοηθηθεί η «ένταξή» τους. Ωστόσο, όπως δείχνει έρευνα υπέστησαν χρόνια σεξουαλικής επίθεσης και βίας.

Το Stek Oost, που βρίσκεται στην περιοχή Watergraafsmeer του Άμστερνταμ, πουλήθηκε στην Ολλανδία ως η ιδανική λύση για την στεγαστική και προσφυγική κρίση. De gemeente Amsterdam zag het woonproject Stek Oost als de gedroomde oplossing voor het woningtekort: statushouders en jongeren samen onder één dak. Maar het gaat mis: steekpartijen, verward gedrag en seksueel geweld. Zembla reconstrueert hoe het woonexperiment zo kon ontsporen. pic.twitter.com/fswCpFOSLb— Zembla (@ZEMBLA) January 14, 2026

Συνολικά 125 φοιτητές και 125 πρόσφυγες θα ζούσαν ο ένας δίπλα στον άλλον και μάλιστα ενθαρρύνονταν να γίνουν «φίλοι» ώστε οι μετανάστες να προσαρμοστούν στη ζωή στην Ολλανδία πιο γρήγορα.

Όπως δήλωσαν φοιτητές στο ολλανδικό ερευνητικό ντοκιμαντέρ Zembla ντιμετώπισαν πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση, βία, παρενόχληση και ισχυρίστηκαν ακόμη και ότι είχε σημειωθεί ομαδικός βιασμός.

Μια γυναίκα είπε ότι έβλεπε τακτικά «καυγάδες στο διάδρομο και ξανά στο κοινόχρηστο σαλόνι». Ένας άνδρας είπε στην εκπομπή ότι ένας πρόσφυγας τον απείλησε με ένα κουζινομάχαιρο οκτώ ιντσών.

Και ισχυρίστηκαν ότι αγνοήθηκαν παρά την υποβολή πολλαπλών αναφορών στις αρχές. Σε μια σοκαριστική περίπτωση, μια πρώην κάτοικος είπε ότι ένας Σύρος τη βίασε αφού την κάλεσε στο δωμάτιό του για να παρακολουθήσουν μια ταινία και στη συνέχεια αρνήθηκε να την αφήσει να φύγει. Η γυναίκα, η οποία κατονομάστηκε μόνο ως Αμάντα, είπε: «Ήθελε να μάθει ολλανδικά, να μορφωθεί. Ήθελα να τον βοηθήσω».

Η Αμάντα περιέγραψε πώς της ζήτησε αρκετές φορές να έρθει στο δωμάτιό του. Τελικά υποχώρησε και συμφώνησε να δει μια ταινία μαζί του.

Ωστόσο, σύντομα την έκανε να νιώσει άβολα και εκείνη ζήτησε να φύγει, μόνο και μόνο για να την παγιδεύσει στο δωμάτιό του και να την κακοποιήσει σεξουαλικά. αρά το γεγονός ότι υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία μετά το περιστατικό το 2019, η αστυνομία έθεσε στο αρχείο την υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Αλλά μόλις έξι μήνες αργότερα, μια άλλη γυναίκα που ζούσε στο Stek Oost έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον Σύριο, λέγοντας στον στεγαστικό σύλλογο που διαχειρίζεται το συγκρότημα ότι ανησυχούσε για την ασφάλειά της και των άλλων γυναικών που ζούσαν εκεί. λλά η τοπική αρχή, η οποία είχε κανονίσει τη συμφωνία, ισχυρίστηκε ότι ήταν αδύνατο να εκδιωχθεί ο άνδρας, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ Zembla.

Μόνο όταν συνελήφθη επίσημα τον Μάρτιο του 2022, έφυγε από το φοιτητικό συγκρότημα προσφύγων. Αργότερα καταδικάστηκε για τον βιασμό της Αμάντα και μιας άλλης ενοίκου και καταδικάστηκε σε μόλις τρία χρόνια φυλάκισης το 2024. Η Carolien de Heer, πρόεδρος της Ανατολικής περιφέρειας του Άμστερνταμ, όπου βρίσκεται το Stek Oost, ισχυρίστηκε ότι ήταν νομικά δύσκολο να απομακρυνθούν άτομα από αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα: «Βλέπεις απαράδεκτη συμπεριφορά και οι άνθρωποι φοβούνται».

«Αλλά από νομικής άποψης, αυτό συχνά δεν είναι αρκετό για να απομακρύνει κάποιον από το σπίτι του ή να επιβάλει υποχρεωτική φροντίδα. Συνεχίζεις να αντιμετωπίζεις τα ίδια εμπόδια.»

Ολλανδία: Είχε λάβει επτά αναφορές η Αστυνομία

Σε μια άλλη τρομακτική υπόθεση που αναφέρθηκε από το πρόγραμμα, η Stadgenoot, η εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκρότημα, υποψιάστηκε ότι έλαβε χώρα «ομαδικός βιασμός» σε ένα από τα διαμερίσματά της το καλοκαίρι του 2023.

Η αστυνομία δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf ότι, ενώ δεν γνώριζε για ομαδικό βιασμό στις εγκαταστάσεις, ανέφερε ότι είχε λάβει επτά αναφορές για σεξουαλική επίθεση.

Από το άνοιγμα του το 2018, το Stek Oost έχει αντιμετωπίσει πολλές παρόμοιες κατηγορίες. Το 2022, ο ολλανδικός τηλεοπτικός σταθμός AT5 ανέφερε ότι ένας πρόσφυγας είχε κατηγορηθεί για έξι σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2021.

Ενεπλάκη σε μια παρατεταμένη νομική διαμάχη με τις τοπικές αρχές, οι οποίες αγωνίστηκαν για να τον αναγκάσουν να φύγει από το Stek Oost.

Από την πλευρά της, η Stadgenoot ήθελε να κλείσει το συγκρότημα ήδη από το 2023, αλλά η τοπική αρχή αρνήθηκε.

Ωστόσο, θα κλείσει έως το 2028, μετά τη λήξη της σύμβασης λειτουργίας του χώρου.

Εν τω μεταξύ, όμως, το προσωπικό και οι φοιτητές στο Stek Oost έχουν εξαντληθεί από την εμπειρία της ζωής και της εργασίας τους εκεί.

Η Mariëlle Foppen, η οποία εργάζεται για την Stadgenoot, δήλωσε με απογοήτευση στην εκπομπή: «Ήμασταν εντελώς συγκλονισμένοι. Δεν θέλαμε πλέον να είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του συγκροτήματος».

Πρόσθεσε: «Ήταν απλώς πολύ έντονο. Ως διευθύντρια αυτών των συναδέλφων, θα έλεγα: “Αν δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλειά τους, θα κοιμηθώ πολύ άσχημα το βράδυ.”