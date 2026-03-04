ΟΗΕ: 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις πρώτες δύο ημέρες του πολέμου

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, βασίζοντας τις εκτιμήσεις της σε Ιρανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι περίπου 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου.

Αναφέρει επίσης ότι περίπου 1.000 έως 2.000 οχήματα ημερησίως αναχωρούν από την πρωτεύουσα, με κατεύθυνση κυρίως βόρεια.

Ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Μπαμπάρ Μπαλόχ, με έδρα τη Γενεύη, λέει ότι οι τελευταίες αναφορές σήμερα δεν δείχνουν αύξηση στις διασυνοριακές μετακινήσεις που να συνδέονται με την πρόσφατη σύγκρουση, «αλλά η κατάσταση παραμένει ρευστή».