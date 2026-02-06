Οι ΗΠΑ κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν λίγο πριν τις συνομιλίες στο Ομάν

Σε αυξημένη επιφυλακή έθεσαν τους πολίτες τους στο Ιράν οι ΗΠΑ, με τη λεγόμενη «εικονική πρεσβεία των ΗΠΑ» να τους καλεί να «εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν» και να καταρτίσουν σχέδια αναχώρησης που δεν θα βασίζονται σε βοήθεια από την Ουάσινγκτον.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/2, λίγες ώρες πριν τις προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ της ιρανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγκτσί.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επαφή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν η ένταση κορυφώθηκε μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ και τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγκτσί παρότρυνε σήμερα να επιδειχθεί «αμοιβαίος σεβασμός» πριν από τις συνομιλίες που θα έχει με απεσταλμένους του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντός της ημέρας στο Ομάν.

«Η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και το κοινό συμφέρον δεν είναι απλά κούφια λόγια–είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και πυλώνες για να υπάρξει συμφωνία με διάρκεια», τόνισε μέσω X στα αγγλικά ο υπουργός, που θα εκπροσωπήσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Βέβαια, οι έντονες διαφωνίες ως προς το εύρος και τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για το αν η συνάντηση μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης των ΗΠΑ παραμένει ανοιχτό.

Ερωτηθείς την Τετάρτη αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News: «Θα έλεγα ότι πρέπει να είναι πολύ ανήσυχος. Ναι, πρέπει». Πρόσθεσε ότι «διαπραγματεύονται μαζί μας», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τουρκία, ένας από τους μεσολαβητές, καταβάλλει προσπάθειες για να αποτραπεί μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο αντίπαλοι υπογραμμίζουν ότι η διαφωνία για το πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης απειλεί να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα.

Ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Πέμπτη ότι συνομιλίες σε επίπεδο ηγεσιών ΗΠΑ–Ιράν θα ήταν χρήσιμες μετά τις χαμηλότερου επιπέδου πυρηνικές διαπραγματεύσεις που έχουν προγραμματιστεί στην Ομάν την Παρασκευή.