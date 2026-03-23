«Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει ημερομηνία για το τέλος του πολέμου» λέει Ισραηλινός αξιωματούχος

Στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν ορίσει ημερομηνία για το τέλος του πολέμου με το Ιράν στάθηκε ένας αξιωματούχος από το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ynet.co.il. ο αξιωματούχος λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί έχουν ορίσει την 9η Απριλίου ως ημερομηνία τερματισμού του πολέμου – κάτι που αφήνει άλλες 21 ημέρες για πόλεμο και διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, φαίνεται ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Αμερικανών θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν.

«Οι Αμερικανοί δεν έχουν ενημερώσει το Ισραήλ για τις συνομιλίες με τον Καλιμπάφ», ανέφερε η πηγή. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το τέλος του πολέμου στις 9 Απριλίου θα επιτρέψει στον Τραμπ να έρθει στο Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας για να παραλάβει το Βραβείο Ισραήλ».