Οι ΗΠΑ χτύπησαν ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα – Τουλάχιστον 11 νεκροί (βίντεο)

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «πλεούμενο που μετέφεραν ναρκωτικά» κι είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σκοτώνοντας 11 «ναρκωτρομοκράτες», ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο επιχείρησης στην Καραϊβική που καταγγέλλει το Καράκας.

Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο περί επιχείρησης στο πλαίσιο της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, καθώς ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και μέλη της κυβέρνησής του πως διευθύνουν «καρτέλ» των ναρκωτικών.

«Νωρίτερα το πρωί, κατόπιν διαταγών μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν βομβαρδισμό (…) εναντίον ναρκωτρομοκρατών της Tren de Aragua, διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, αναρτώντας ασπρόμαυρο βίντεο από το πλήγμα αυτό, τραβηγμένο προφανώς από drone. https://t.co/o5xOQ6HRFg pic.twitter.com/s9ktAlDQUi— Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Το πλήγμα εξαπολύθηκε καθώς το ταχύπλοο βρισκόταν «στα διεθνή ύδατα, μεταφέροντας ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ», συνέχισε και πρόσθεσε ότι «σκότωσε 11 τρομοκράτες».

Η Tren de Aragua θεωρείται επίφοβη συμμορία που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα και δρα σε διάφορες χώρες. Μετά την επιστροφή του τον Λευκό Οίκο, ο κ. Τραμπ την χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο, όπως και άλλες λατινοαμερικάνικες συμμορίες, «τρομοκρατική» οργάνωση.

Νωρίτερα χθες, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είχε κάνει ήδη την αποκάλυψη σε δημοσιογράφους πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «πλεούμενο που μετέφερε ναρκωτικά, πολλά ναρκωτικά».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε μέσω X ότι η επιχείρηση διεξήχθη «στη νότια Καραϊβική» με στόχο σκάφος «που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα».

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους τα στοιχεία αυτά μιλώντας για «στοχευμένο πλήγμα», κατά τη συνήθη ορολογία του Πενταγώνου.

Ο κ. Ρούμπιο, αναχωρώντας για το Μεξικό, τόνισε σε δημοσιογράφος ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει «όλη» την ισχύ των ΗΠΑ για να «εξαλείψει» τα καρτέλ των ναρκωτικών.

«Η εποχή που μπορούσε να δρα με απόλυτη ατιμωρησία και να περιορίζεται να καταστρέφει κάποιο σκάφος ή να κάνει κατάσχεση λίγων ναρκωτικών σε κάποιο πλεούμενο πέρασε», πρόσθεσε ο σφοδρός επικριτής του προέδρου Μαδούρο και γενικότερα ηγετών της αριστεράς στη Λατινική Αμερική.

Απέφυγε πάντως να μιλήσει για μέτρα εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας προσωπικά. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη επιχείρηση εναντίον του Νικολάς Μαδούρο, επανέλαβε πως «πρόκειται για επιχείρηση εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών».

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας δεν σταματά να κλιμακώνεται καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, η αμερικανική πλευρά έχει στείλει αρμάδα πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, ανοικτά της Βενεζουέλας, σε αυτή που χαρακτηρίζει επιχείρηση για την αναχαίτιση ναρκωτικών που διακινούνται μέσω της λατινοαμερικάνικης χώρας, μερικές εβδομάδες αφού αύξησε στα 50 εκατ. δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, τον οποίο αποκαλεί «φυγόδικο αρχηγό» καρτέλ.

Επτά αμερικανικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους τρία αποβατικά, πλέουν στην Καραϊβική κι άλλο ένα βρίσκεται στον Ειρηνικό στο πλαίσιο της «επιχείρησης», ανέφερε άλλος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Μαδούρο βλέπει στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική τη «μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξή της» με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη η Βενεζουέλα τον τελευταίο αιώνα και προειδοποιεί πως σε περίπτωση που ο στρατός της Ουάσιγκτον αποπειραθεί «αλλαγή καθεστώτος», η χώρα θα αντισταθεί.

«Οκτώ πολεμικά πλοία με 1.200 πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα», είπε σε ξένους δημοσιογράφους στο Καράκας προχθές Δευτέρα μιλώντας για απειλή «αδικαιολόγητη, ανήθικη και απολύτως παράνομη».

Η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για «ένοπλο αγώνα» προκειμένου να «υπερασπιστεί την εθνική επικράτειά της», επέμεινε.

Μέχρι σήμερα, η Ουάσιγκτον δεν έχει αναφερθεί σε στρατιωτική εισβολή. Όμως σε πολλούς οι ενέργειές της παραπέμπουν στην αμερικανική επιχείρηση εναντίον του άλλοτε δικτάτορα του Παναμά (1983-1989) Μανουέλ Νοριέγα.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει τον αγώνα κατά των ναρκωτικών ως κορυφαία προτεραιότητά της.