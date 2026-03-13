Οι ΗΠΑ αίρουν για έναν μήνα τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο – “Πανηγυρίζει” ο Πούτιν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει προσωρινά –για περίπου έναν μήνα– την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, καθώς οι τιμές εξερράγησαν μετά το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον χθες Πέμπτη.

Το υπουργείο εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Από την πλευρά του, σχολιάζοντας την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, ο ρώσος προεδρικός ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ έκρινε σήμερα ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας «δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή» χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές: δίχως το ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή», σχολίασε ο κ. Ντμίτριεφ μέσω Telegram, με φόντο την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.