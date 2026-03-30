Οι Έλληνες του Σίδνεϊ γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου (βίντεο+φωτογραφίες)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο παλμό πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί για την 25η Μαρτίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τη συμμετοχή χιλιάδων ομογενών που τίμησαν την εθνική επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Η παρέλαση στο κέντρο της πόλης αποτέλεσε το κορυφαίο γεγονός των εκδηλώσεων, με μαθητές ελληνικών σχολείων, συλλόγους και φορείς της ομογένειας να παρελαύνουν κρατώντας ελληνικές σημαίες και φορώντας παραδοσιακές φορεσιές, δημιουργώντας ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η παρουσία του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την ελληνική κοινότητα, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των Ελλήνων στην αυστραλιανή κοινωνία.

Παράλληλα, στους εορτασμούς συμμετείχε και επίσημη αντιπροσωπεία από την Ελλάδα, αποτελούμενη από Έλληνες βουλευτές. Συγκεκριμένα:

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, βουλευτής και εκπρόσωπος της ελληνικής Βουλής σε διεθνείς και διακοινοβουλευτικές σχέσεις

Ο Θεόφιλος Φορτωμάς, βουλευτής Κυκλάδων

Ο Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής και εκπρόσωπος σε θέματα απόδημου ελληνισμού

Ο Στέλιος Μπάρκας, βουλευτής και μέλος επιτροπών για θέματα εξωτερικών και ελληνισμού της διασποράς

Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η ελληνική πολιτεία στον απόδημο ελληνισμό και τη διατήρηση των δεσμών με την πατρίδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εορτασμοί στο Σίδνεϊ δεν πραγματοποιούνται ανήμερα της 25ης Μαρτίου, αλλά το πλησιέστερο Σαββατοκύριακο. Αυτό συμβαίνει κυρίως για πρακτικούς λόγους, καθώς διευκολύνεται η μαζική συμμετοχή των ομογενών, των μαθητών και των συλλόγων, δεδομένου ότι η καθημερινότητα (εργασία και σχολεία) καθιστά δύσκολη τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων σε εργάσιμη ημέρα. Επιπλέον, η χρονική διαφορά και οι διαφορετικές συνθήκες ζωής στην Αυστραλία έχουν διαμορφώσει μια παράδοση μεταφοράς των εορτασμών, χωρίς όμως να αλλοιώνεται ο συμβολισμός της ημέρας.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με πολιτιστικά δρώμενα, μουσική και χορούς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ο ελληνισμός της διασποράς διατηρεί ζωντανές τις ρίζες και την ιστορική του μνήμη, ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.