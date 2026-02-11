Οι Αρχές ανακρίνουν ύποπτο για την απαγωγή της μητέρας της δημοσιογράφου του NBC – Το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας

Εξελίξεις σχετικά με την απαγωγή της μητέρας της παρουσιάστριας του NBC, Σαβάνα Γκάθρι σημειώθηκαν καθώς οι αρχές στην κομητεία Πίμα των ΗΠΑ, προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή Ρίο Ρίκο, στην Αριζόνα, από αστυνομικούς που τον παρακολουθούσαν, με το TMZ να σημειώνει ότι δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με την οικογένεια Γκάθρι.

«Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, θα πω ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες 36-48 ώρες χάρη στις τεχνικές δυνατότητες του FBI και των στελεχών μας και πιστεύω ότι έχουμε στα χέρια μας ένα άτομο ενδιαφέροντος (person of interest)» δήλωσε ο επικεφαλής του FBI.

Λίγες ώρες πριν την προσαγωγή του υπόπτου, το FBI δημοσιοποίησε βίντεο και φωτογραφίες από κάμερα στο σπίτι της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι την ημέρα της εξαφάνισής της.

WATCH: Video released of suspect in Nancy Guthrie's kidnapping pic.twitter.com/uNufP31BA7 February 10, 2026

Στα πλάνα φαίνεται ένα οπλισμένο άτομο να έχει παραβιάσει την κάμερα στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού της 84χρονης.